Após o debate, a equipe de Trump decidiu reter a publicidade que poderia prejudicar ainda mais Biden, de acordo com uma pessoa informada sobre as discussões internas da campanha do republicano, que não estava autorizada a falar publicamente. Uma mudança no topo da chapa poderia lançar uma disputa extremamente estável no caos – especialmente se Harris, que seria a primeira mulher negra eleita presidente, se tornasse a indicada.

Pouco antes da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, na semana passada, enquanto um número crescente de democratas pedia que Biden deixasse a disputa, a equipe de Trump preparou cartazes e vídeos anti-Harris para mostrar aos delegados na arena e ao público de casa, de acordo com pessoas informadas sobre os planos. Mas eles desistiram depois da tentativa de assassinato de Trump. Com a nação ainda em choque, a pressão sobre Biden para que deixasse a corrida diminuiu brevemente, e a equipe de Trump presumiu que os planos de contingência de Harris não eram mais necessários.

A campanha de Trump sempre quis focar em Harris, diz Liam Donovan, ex-assessor do Comitê Nacional Republicano Senatorial.

“Mas com a perspectiva de uma troca no topo da chapa, há um súbito senso de urgência em torno da definição de Kamala Harris e da consolidação de uma imagem sem brilho que há muito tempo deixa os democratas apreensivos”, diz Donovan. Mas ele também observou uma possível armadilha para Trump: “Ser o primeiro colocado contra outro candidato que fez história apresentaria novos riscos para uma campanha que espera obter ganhos históricos entre os eleitores negros.”