Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Republicano foi eleito presidente após derrotar Kamala Harris Foto: RS/Fotos Públicas Republicano foi eleito presidente após derrotar Kamala Harris. (Foto: RS/Fotos Públicas) Foto: RS/Fotos Públicas

Donald Trump venceu a disputa presidencial no estado do Arizona. O estado conta com 11 delegados no Colégio eleitoral. A CNN projetou no início desta semana que Trump conquistaria um segundo mandato depois de atingir os 270 votos eleitorais necessários para vencer a eleição presidencial.

Donald Trump venceu a eleição presidencial no Arizona, devolvendo o estado – e seus 11 votos eleitorais – ao Partido Republicano, projeta a agência de notícias Associated Press (AP) neste sábado (09). Com o resultado, o bilionário venceu em todos os 7 estados-chave da corrida à Casa Branca, em disputa com a democrata Kamala Harris.

A vitória de Trump acabou com as esperanças dos democratas do Arizona, que buscaram continuar sua ascensão, que começou com a vitória em 2018 de uma cadeira no Senado há muito ocupada pelos republicanos e continuou em 2020 e 2022.

Os estados-chave são aqueles que não têm preferência política clara e decidem, na prática, quem será o próximo presidente.

Trump garantiu votos suficientes para um novo mandato como presidente dos Estados Unidos ainda na quarta-feira (06). Agora, ele tem tem 312 votos do Colégio Eleitoral, contra 226 de Harris.

Os Estados Unidos não têm um tribunal eleitoral de âmbito nacional, como o Brasil, e a apuração dos votos é de responsabilidade de cada estado. A contagem oficial pode demorar semanas, e o resultado é tradicionalmente divulgado pela agência de notícias AP com base na projeção feita por estatísticos a serviço de institutos e meios de comunicação.

