Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Presidente dos EUA tem o primeiro compromisso oficial depois da invasão do capitólio na semana passada Foto: Reprodução Presidente dos EUA tem o primeiro compromisso oficial depois da invasão do capitólio na semana passada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajará ao Texas nesta terça-feira (12) para visitar o local de construção do muro de fronteira com o México, em meio à agitação no país após o ataque ao Capitólio na última quarta-feira por uma multidão de apoiadores do chefe de governo.

“O Presidente Trump viajará para Alamo, no Texas, na terça-feira, para marcar o fim de mais de 400 milhas [640 quilômetros) de muro de fronteira, uma promessa feita e cumprida, e os esforços de sua administração para reformar nosso sistema falido de imigração”, declarou Judd Deere, um dos porta-vozes da Casa Branca, em um breve comunicado.

Será o primeiro ato oficial do presidente depois dos incidentes no Capitólio, que deixaram cinco mortos. Enquanto isso, o silêncio de Trump continua. Suas contas no Twitter e no Facebook foram suspensas na última sexta-feira por incitação a violência, depois que ele descreveu os invasores como “pessoas muito especiais”.

A conta do chefe de Estado no Twitter havia sido bloqueada provisoriamente na quarta-feira e na sexta-feira foi derrubada permanentemente. A rede social era a favorita de Trump, que possuía conta desde 2009 e já havia emitido mais de 55 mil tweets para 89 milhões de seguidores.

