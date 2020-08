Dono da Amazon é a primeira pessoa no mundo a alcançar a fortuna de US$ 200 bilhões

O empresário Jeff Bezos, dono da Amazon, alcançou nesta quarta-feira (26) uma fortuna de mais de US$ 200 bilhões, conforme levantamento da revista Forbes. Ele tem o equivalente a R$ 1,125 trilhão e é considerado a pessoa mais rica do mundo.

Bezos é o primeiro a alcançar essa marca desde que a revista começou a monitorar bilionários, em 1982. Ele possui 11,1% das ações da Amazon, que atingiram US$ 3.448,17 na tarde desta quarta-feira (26), alcançando a capitalização de mercado de US$ 1,72 trilhão. Essa subida elevou o patrimônio líquido do empresário para o recorde.

No mês passado, Bezos bateu outro recorde, o de maior crescimento de riqueza em um único dia, quando adicionou US$ 13 bilhões ao seu patrimônio. A cifra de US$ 200 bilhões só não foi alcançada mais cedo porque o empresário teve de dividir sua participação na Amazon com a ex-mulher MacKenzie Bezos. O acordo de divórcio deu a ela 4% das ações da companhia.

Aos 56 anos, Bezos é formado em engenharia elétrica e ciências da computação pela Universidade de Princeton, nos EUA. Ele começou a carreira em Wall Street. Em 1994, deixou o mercado financeiro para fundar a Amazon.