Dor aguda na barriga? Aprenda a diferenciá-la da dor do dia a dia e entenda o que pode ser

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Existem diversas possíveis causas para a dor aguda na barriga. (Foto: Divulgação)

Dor aguda na barriga repentina, acompanhada de outros sintomas, e de curta duração? O paciente precisa ficar atento. Se vier acompanhada de outros sintomas, como enjoo ou vômitos, o quadro pode ser grave.

Você deve se perguntar como saber se a dor na barriga que está sentindo é comum ou aguda. Para diferenciá-las, o médico avalia sua intensidade, a localização do desconforto na região abdominal e outros sintomas associados.

Existem diversas possíveis causas para a dor aguda na barriga. Infecções, contrações musculares descoordenadas, inflamação, muitos gases no intestino, úlceras, perfurações, ruptura de órgãos da região abdominal podem ser algumas delas.

Há casos que merecem atenção, mas são mais simples de tratar, como constipação (prisão de ventre), intoxicação alimentar, azia, diarreia, gripe estomacal.

Confira abaixo algumas doenças que provocam dores agudas e precisam ser tratadas com um acompanhamento frequente de um médico.

– Síndrome do intestino irritável: A SII, como também é conhecida, é um distúrbio funcional crônico que altera a mobilidade intestinal, a sensibilidade dos nervos ou a maneira como o cérebro controla essas atividades. De acordo com estudos sobre a doença, entre 10% e 20% da população no mundo sente sintomas da SII – uma média de um em cada cinco pessoas, com maior incidência entre mulheres adultas.

Os sintomas característicos são dor na região inferior do abdômen, distensão abdominal, gases e prisão de ventre ou diarreia.

– Alergias: Segundo dados epidemiológicos, cerca de 8% das crianças e 2% dos adultos têm algum tipo de alergia alimentar. Embora não seja simples falar desse assunto já que cada indivíduo tem sintomas específicos, a alergia alimentar é uma resposta imunológica do organismo contra uma substância presente em algum alimento ingerido.

O problema de saúde pode provocar desde espirros ou coceiras até choque anafilático.

Uma pesquisa acadêmica não identificou o motivo de determinadas substâncias provocarem uma reação alérgica. Estudos de 2018 apontam que a proteína do leite de vaca é o tipo de alergia alimentar mais prevalecente no Brasil, atingindo 2,2% da população.

A alergia alimentar pode surgir depois da ingestão de alimentos como nozes, amendoim, leite, mariscos, grão de soja, ovos, dentre outros.

– Intolerância a glúten: Também conhecida como doença celíaca, a intolerância da proteína encontrada no trigo, na aveia, na cevada e em derivados dificulta a absorção de nutrientes e sais minerais pelo organismo.

Ela causa a sensação de barriga inchada, dor abdominal, diarreia, prisão de ventre, falta de apetite, dentre outros sintomas.

– Intolerância à lactose: A intolerância à lactose é causada pela deficiência da enzima lactase no intestino, produzida no intestino delgado. Sem ela, o organismo não consegue absorver açúcares presentes no leite e em seus derivados, como queijo e iogurte.

Os gases produzidos durante a fermentação do leite no intestino, além de causarem dores e cólicas, também contribuem para a barriga inchada. Se o paciente tiver inchaço abdominal, gases em excesso e dores na região abdominal, é possível que ele sofra de intolerância à lactose. Outros sintomas comuns são diarreia, sensação de náuseas e vômito.

