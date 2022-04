Colunistas Dória resolve manter candidatura e enfrentar grupo de Aécio e Eduardo Leite

Por Flavio Pereira | 17 de abril de 2022

João Dória, com o presidente Bruno Araújo e Eduardo Leite, na comemoração da vitória na prévia. (Foto: Divulgação/PSDB)

O ex-governador de São Paulo, João Dória, não dá sinais de que pretenda desistir da pré-candidatura à presidência da Republica. Ao bater de frente com o presidente do Partido, Bruno Araújo, obediente grupo de Aécio Neves, que apóia o golpe interno no PSDB para encaixar a candidatura do ex-governador gaúcho Eduardo Leite, Dória deixou claro que não está brincando.

O próximo passo será preparar a convenção nacional que vai confirmar a sua candidatura. Falta apenas concluir as costuras para escolher o seu vice. Dória não perdoou a declaração de Bruno Araújo, avaliando que o “pacto pela terceira via é mais importante que a prévia interna do PSDB”.

Eduardo Leite mais próximo da Câmara ou do Senado

Caso persistam as dificuldades para abrir uma brecha – leia-se um golpe na candidatura de João Dória – que permita colocar-se como candidato na corrida presidencial, Eduardo Leite terá limitados os espaços para participar das eleições deste ano, caso pretenda ser algo mais que um cabo eleitoral. O fato de permanecer no PSDB lhe permite disputar uma vaga à Câmara dos Deputados ou ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Essa opção lhe renderia outra DR. Agora, com a ex-senadora Ana Amélia que,acreditando no seu projeto, filiou-se ao PSD para disputar a cadeira ao Senado.

Com Onyx e Jair Bolsonaro, Mourão será lançado sábado ao Senado

Será no sábado, dia 23, a partir das 10 horas, no auditório da Fecomércio, o pré-lançamento da candidatura ao Senado do vice-presidente Hamilton Mourão. Mourão pretende concorrer pelo Republicanos, que apoiará as candidaturas do PL de Onyx Lorenzoni ao governo estadual e Jair Bolsonaro à Presidência.

Quem ocupará a vice de Onyx Lorenzoni?

Onyx Lorenzoni e o PL conversam ainda com dois nomes para preencher o espaço de vice: a deputada federal Liziane Bayer, do Republicanos, e o empresário Gilson Trennepohl, que pertencia ao Democratas e migrou para o PL.

Terá a colaboração de outra universidade o trabalho de elaboração do Plano Diretor da capital gaúcha, depois que o Conselho Universitário da UFRGS, isolado dos verdadeiros interesses da comunidade, deixou claro que não pretende prestar essa colaboração à prefeitura de Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo definitivamente desistiu de um acordo com a UFRGS.

Na França, reeleição de Macron ameaçada pela direita

Emmanuel Macron e Marine Le Pen disputam o segundo turno das eleições presidenciais no domingo, 24 de abril — repetem a disputa de 2017. Macron e Le Pen irão disputar o segundo turno das eleições na França, o que também pode ser visto como um “segundo round”. Em 2017, Marine Le Pen, da extrema direita, enfrentou o recém-chegado político Emmanuel Macron, que acabou vencendo a disputa.

