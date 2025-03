Esporte Dorival minimiza fala de Raphinha sobre “porrada” na Argentina: “Respeito”

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

A Seleção terá seis alterações contra Argentina, incluindo a mudança de camisa 9. Foto: Rafael Ribeiro/CBF A Seleção terá seis alterações contra Argentina, incluindo a mudança de camisa 9. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Dorival Júnior tentou amenizar o clima para a partida da Seleção Brasileira contra a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, nesta terça-feira (25). Em entrevista coletiva concedida na manhã desta segunda-feira (24), o técnico apaziguou, sem citar diretamente, uma fala do atacante Raphinha.

“É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. Vamos buscar jogar futebol. Estamos indo jogar contra a seleção campeã do Mundo e da Copa América. A equipe que mais venceu nos últimos anos. Respeitando em todas as decisões, sendo respeitados, com certeza. Entendendo que uma partida de futebol é resolvida dentro de campo”, declarou o treinador. Em conversa com o ex-jogador Romário, Raphinha havia dito que o jogo seria de “porrada neles”.

O técnico brasileiro ainda comparou os momentos das duas seleções. O Brasil venceu a Colômbia, na última rodada, com gol de Vini Jr. nos minutos finais. A Argentina superou o Uruguai também com uma jogada de Thiago Almada.

“O jogo da Argentina, assim como o nosso, foi decidido em uma jogada individual, um chute de fora da área, de um atleta que tem potencial, como o Vini. O futebol está muito igual. O sul-americano teve uma evolução. Não existe um teto, todos buscam um trabalho de excelência. Sempre foi assim. Temos processos para que se atinjam resultados. É o que temos feito. Coisas boas já aconteceram, outras ainda tem de acontecer”, comentou.

“Ninguém estará satisfeito em momento nenhum. Sempre existiram grandes contestações”, concluiu sobre o saudosismo de outras grandes exibições no clássico entre Brasil e Argentina.

Alterações

Com os cortes de Alisson e Gerson, por lesão, e Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, suspensos, a seleção brasileira já teria quatro mudanças obrigatórias. Dorival planeja mais duas alterações para o jogo de terça-feira.

Wesley entrará no lugar de Vanderson, na lateral-direita. O flamenguista já substituiu o companheiro na partida contra a Colômbia e fez boa partida. Para Dorival, ainda que o atleta do Monaco tenha ido bem, na sua avaliação, a mudança é para tentar melhorar a saída, explorando um ponto mais fraco do adversário.

“O Vanderson fez uma boa partida contra Colômbia. Marcou um dos jogadores mais perigosos do futebol mundial (Luis Díaz). Quando o Wesley entrou, ganhamos um pouco mais. Até porque o Vanderson esgotou o Díaz, com grandes duelos. Espero que o Wesley mantenha o mesmo nível que apresenta no Flamengo e contribua para termos uma saída boa pelo seu lado. A Argentina não tem um jogador fixo no corredor”, explicou.

(Estadão Conteúdo)

