Esporte Dorival Júnior anuncia sua primeira lista de convocados para a Seleção Brasileira com surpresas

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

O Brasil enfrentará a Inglaterra no dia 23 de março, em Londres, e a Seleção Espanhola, dia 26, em Madri. Foto: Divulgação/CBF

O técnico Dorival Júnior fez na tarde desta sexta-feira (1º) a sua primeira convocação à frente da Seleção Brasileira. A lista foi anunciada na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O Brasil enfrentará a Inglaterra no dia 23 de março, em Londres, e a Seleção Espanhola, dia 26, em Madri. Entre as novidades do treinador estão as presenças de Rafael e Pablo Maia, ambos do São Paulo, clube onde Dorival estava antes de assumir a Seleção, Beraldo, zagueiro do PSG, Murilo, zagueiro do Palmeiras, Andreas Pereira, do Fulham, e Savinho, atacante do Girona.

“Temos de ter cuidados sempre, mexemos com profissionais de excelente nível, cada um deles buscando um espaço e é natural que dos muitos nomes levantados só podemos contar com 26 num primeiro momento. É uma relação inicial, espero que todos entendam que o trabalho continua. Hoje mesmo vamos observar jogos de competições e os nomes podem alterar com o tempo. Temos uma pré-lista que ela pode aumentar ao mesmo tempo que alguns nomes saírem, mas todos serão monitorados, e é uma obrigação de todos nós. Não fugiremos desta responsabilidade. Não foi fácil elaborar a lista, temos de pensar em muitos detalhes além do principal, que é o encaixe tático que buscaremos neste curto espaço de tempo”, comentou o treinador.

Veja os convocados

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Ederson (Manchester City) e Rafael (São Paulo);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murilo (Palmeiras);

Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), Pablo Maia (São Paulo) e João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vinicius Júnior (Real Madrid).

Dorival Júnior anuncia sua primeira lista de convocados para a Seleção Brasileira com surpresas

