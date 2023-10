Saúde Dormir menos de 5 horas por noite aumenta o risco de depressão

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Duração do sono consistentemente curta tem maior probabilidade de preceder os sintomas do que o inverso. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dormir consistentemente menos de cinco horas por noite pode aumentar o risco de desenvolver sintomas depressivos. A conclusão é de acordo com um novo estudo realizado por pesquisadores da University College London, na Inglaterra.

Dormir pouco ou mal está associado a diversos problemas de saúde, incluindo aumento do risco de demência, obesidade, diabetes e problemas de saúde mental. Entretanto, ainda não estava claro se a falta de sono causava a depressão ou o contrário. Até agora.

“Temos esse cenário do ovo ou da galinha entre a duração do sono abaixo do ideal e a depressão, eles frequentemente co-ocorrem, mas o que vem primeiro é em grande parte não resolvido. Usar a suscetibilidade genética para doença, determinamos que o sono provavelmente precede os sintomas depressivos, e não o inverso”, disse a autora principal, Odessa S. Hamilton do Instituto de Epidemiologia e Cuidados de Saúde da UCL, em comunicado.

O estudo, publicado na revista Translational Psychiatry, analisou dados de dados genéticos e de saúde de 7.146 pessoas recrutadas pelo Estudo Longitudinal Inglês do Envelhecimento (ELSA), um estudo populacional representativo nacionalmente na Inglaterra. As pessoas tinham, em média, 65 anos.

No geral, os participantes do estudo dormiram em média sete horas por noite. Mais de 10% dormiam menos de cinco horas por noite no início do período de estudo, aumentando para mais de 15% no final do período de estudo, e a proporção de participantes classificados como tendo sintomas depressivos aumentou aproximadamente 3 pontos percentuais, de 8,75-11,47%.

Os investigadores avaliaram a força da predisposição genética entre os participantes do ELSA utilizando resultados de estudos anteriores de associação genômica que identificaram milhares de variantes genéticas ligadas a uma maior probabilidade de desenvolver depressão e sono curto ou longo.

Como parte de uma série de análises separadas para investigar a robustez dos seus resultados, a equipa de investigação também analisou associações não genéticas entre sintomas depressivos e duração do sono.

Tanto a duração do sono quanto a depressão são parcialmente herdadas de uma geração para outra. Estudos anteriores com gêmeos sugeriram que a depressão é hereditária em cerca de 35% e que as diferenças genéticas são responsáveis ​​por 40% da variação na duração do sono.

Os resultados mostraram que as pessoas que dormiam cinco horas ou menos tinham 2,5 vezes mais probabilidade de desenvolver sintomas depressivos, enquanto as pessoas com sintomas depressivos tinham um terço mais probabilidade de sofrer de sono curto. Eles ajustaram para uma rica seleção de fatores que poderiam afetar os resultados, como educação, riqueza, tabagismo, atividade física e limitação de doenças de longa duração.

As pessoas com uma predisposição genética mais forte para dormir pouco (menos de cinco horas em uma determinada noite) eram mais propensas a desenvolver sintomas depressivos ao longo de 4 a 12 anos, mas que as pessoas com uma maior predisposição genética para a depressão não tinham uma maior predisposição genética para a dormir pouco.

Os pesquisadores também encontraram uma ligação entre dormir muito e desenvolver sintomas depressivos, com os participantes que dormem mais de nove horas tendo 1,5 vezes mais probabilidade de desenvolver sintomas depressivos do que aqueles que dormem em média sete horas. No entanto, essa associação entre sintomas depressivos e dormir muito não permaneceu no longo prazo, nem apareceu na análise genética.

“O sono abaixo do ideal e a depressão aumentam com a idade, e com o fenômeno mundial do envelhecimento populacional, há uma necessidade crescente de compreender melhor o mecanismo que conecta a depressão e falta de sono. Este estudo estabelece bases importantes para futuras investigações sobre a intersecção entre genética, sono e sintomas depressivos”, disse o professor Andrew Steptoe, Chefe de Ciência Comportamental e Saúde, Instituto de Epidemiologia e Cuidados de Saúde da UCL.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/dormir-menos-de-5-horas-por-noite-aumenta-o-risco-de-depressao/

Dormir menos de 5 horas por noite aumenta o risco de depressão

2023-10-21