Porto Alegre Dose de reforço da Janssen estará disponível nesta quarta-feira em Porto Alegre para vacinados até 22 de outubro

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

Capital alcança o prazo mínimo estipulado pelo Ministério da Saúde, que é de dois meses após primeira dose Foto: Cristine Rochol/PMPA Capital alcança o prazo mínimo estipulado pelo Ministério da Saúde, que é de dois meses após primeira dose. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde amplia novamente o público apto a receber a dose de reforço da Janssen. A partir desta quarta-feira (22), poderão receber o imunizante todas as pessoas vacinadas com Janssen até 22 de outubro. A Capital, assim, alcança o prazo mínimo estipulado pelo Ministério da Saúde, que é de dois meses após a primeira dose do imunizante.

A vacinação irá ocorrer em oito unidades de saúde e no Shopping João Pessoa. A partir de quinta-feira (23), a ampliação será dia a dia, ou seja, receberão a dose de reforço vacinados com a primeira dose até 23 de outubro, e assim consecutivamente.

Gestantes e puérperas vacinadas com Janssen devem completar o esquema vacinal com a Pfizer/BioNTech, no mesmo intervalo de dois a seis meses após a primeira aplicação. Para receber a dose de reforço, é preciso levar documento de identidade e carteira de vacinação com o registro da primeira aplicação da Janssen.

Locais e horários de aplicação da dose de reforço da Janssen:

Unidades de saúde – das 8h às 17h: Álvaro Difini, Assis Brasil, Glória, IAPI, Santa Cecília e Santa Marta

Unidades de saúde – das 8h às 21h: São Carlos e Tristeza

Shopping João Pessoa – 9h às 17h

