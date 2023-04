Brasil Dose de reforço: o que você precisa saber para tomar a vacina bivalente contra a covid

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Recomendação vale para quem já recebeu pelo menos duas doses monovalentes como esquema primário. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Saúde ampliou, nesta semana, a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a covid para toda a população acima de 18 anos. A recomendação tem o objetivo de reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo País. Cerca de 97 milhões de brasileiros podem ser vacinados nesta etapa do Movimento Nacional pela Vacinação.

A orientação vale para quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca, Pfizer ou Janssen) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose. Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso, também pode procurar as unidades de saúde.

“Eu quero conclamar a união de todos pelo nosso Movimento Nacional pela Vacinação. É um movimento do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios e toda a sociedade civil. A ciência voltou e precisamos retomar a confiança da população nas vacinas, é uma missão de todos nós”, afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Para a secretária da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, aumentar as coberturas vacinais contra a covid é prioridade. “A vacinação é fundamental para minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença”.

O Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação para resgatar na população brasileira a confiança nas vacinas para que o Brasil volte a ser referência mundial em altas coberturas vacinais. A pasta reforça que as vacinas são seguras, eficazes e salvam milhares de vidas em todo o mundo.

Veja, a seguir, algumas perguntas e repostas sobre o imunizante:

1) Para qual público a vacina está disponível?

Além da população adulta, a vacinação com a bivalente segue disponível para pessoas imunocomprometidas ou com comorbidades com 12 anos, ou mais, pessoas com deficiência com 12 anos ou mais, gestantes e puérperas.

2) Tem que ter tomado todas as doses disponíveis anteriormente?

Para receber a vacina bivalente como reforço é preciso já ter tomado pelo menos duas doses do esquema vacinal, e que a última dose tenha sido aplicada há, no mínimo, quatro meses.

3) Quais documentos é preciso levar?

O usuário deve apresentar um documento de identificação e, se tiver, caderneta ou comprovante de vacinação.

4) Pode tomar vacina gripado?

Não. A pessoa que estiver apresentando sintomas de gripe deverá esperar 30 dias para tomar o imunizante contra covid.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/dose-de-reforco-o-que-voce-precisa-saber-para-tomar-a-vacina-bivalente-contra-a-covid/

Dose de reforço: o que você precisa saber para tomar a vacina bivalente contra a covid

2023-04-25