Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

Estado apoiou com R$ 80 mil estande coletivo para os empresários que participaram do evento em São Paulo

Palco para a geração de novas oportunidades de negócios e desenvolvimento tecnológico, a Feira Hospitalar 2023, principal encontro entre líderes e profissionais da área da saúde na América Latina, reuniu, em São Paulo, mais de 1 mil empresas sendo que pelo menos 12 eram gaúchas.

O grupo participou do evento pelo estande coletivo contratado pelo Estado e viabilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS, por meio do Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais, com o apoio financeiro do Sebrae-RS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). O valor aportado pela Sedec na ação foi de R$ 80 mil reais neste ano.

Durante os quatro dias de evento, os representantes gaúchos realizaram mais de 500 contatos sendo 12 negócios fechados no valor total de R$ 837.550 mil. A estimativa do diretor do DPCI (Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais) da Sede, Evaldo da Silva Júnior, é otimista. “Acreditamos que as empresas podem fechar em torno de R$ 9,5 milhões em negócios prospectados na feira nos próximos 12 meses”, projetou.

Duas empresas se destacaram durante a feira, pelo maior número de negócios prospectados. A empresa Martini Science apresentou peças para utilização em máquinas de ressonância magnética na área de medicina nuclear. E Data Integra Visionn It, que criou softwares para acessar o prontuário do paciente em qualquer local do país pelo paciente, técnicos e médicos, respeitando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

A assessora do DPCI, Astrid Schünemann, que acompanhou a feira, disse que a atividade foi um sucesso para os expositores gaúchos. “Cabe ressaltar que todos os expositores elogiaram o apoio dado pelo Governo do Estado, por meio da Sedec, dentro do Programa de Feiras Internacionais. As empresas consideraram o estande coletivo muito bem localizado, com excelente visibilidade durante todo o período da feira”, afirmou Schünemann.

O secretário da Sedec, Ernani Polo, ressaltou a importância do Estado cooperar em feiras setoriais. “Esse é o papel do Estado, atuar como um facilitador, permitindo aos empresários fechar negócios dentro da feira, que devem continuar pelos próximos meses”, disse.

Além disso, a feira, que contou com a participação de mais de 30 países, mostrou as grandes tendências de tecnologia e inovação na saúde e oportuniza aos visitantes troca de conhecimento, visão de mercado e network. A Feira Hospitalar 2023 foi de 21 a 24 de maio, data que vai permanecer na edição de 2024.

Confira as 12 empresas gaúchas que participaram da feira:

GOCLIN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Cidade: Novo Hamburgo

Produtos/serviços expostos na feira: Plataforma para gestão de clínicas e consultórios médicos

CQC QUIMICA LTDA

Cidade: Estância Velha

Produtos/serviços expostos na feira: Toalha Higienizadora Pad Plus e Toalha Higienizadora Pad Bacter.

Martini Science

Cidade: Viamão

Produtos/serviços expostos na feira: Impressoes 3D, fantomas (* aguardando liberação do registro ANVISA) e peças técnicas em acrílico

ITS Material Cirurgico LTDA

Cidade: Novo Hamburgo

Produtos/serviços expostos na feira: Serra e Perfurador Ósseo, Torniquetes, lâminas cirúrgicas e demais acessórios para cirurgias de ortopedia e cardiologia.

ARK TRANSPORTES LTDA

Cidade: PORTO ALEGRE

Produtos/serviços expostos na feira: Serviço de transporte de carga aéreo na aérea da saúde

Palma Comércio de Sistemas e Componentes Ltda

Cidade: Porto Alegre

Produtos/serviços expostos na feira: KraniusLH, MasterIOT e SabIOT

ALF COMÉRCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Cidade: ENCANTADO

Produtos/serviços expostos na feira: Camas e Macas

TECHEASY SISTEMAS

Cidade: CANOAS

Produtos/serviços expostos na feira: Software de rastreabilidade de materiais esterilizados – cme, impressoras e leitores que complementam o software.

Dataintegra

Cidade: Passo Fundo

Produtos/serviços expostos na feira: Serviço de interoperabilidade e APPs de saúde

Victum Engenharia

Cidade: Porto Alegre

Produtos/serviços expostos na feira: Desenvolvimento de projeto e fabricação de produtos da área médica e hospitalar.

MONTEGGIA SOLUÇÕES PARA CENTROS CIRÚRGICOS

Cidade: CACHOEIRINHA

Produtos/serviços expostos na feira: Equipamento para reabilitação, escovas especiais para CME, serviço de recuperação de instrumentais cirúrgicos, cabos de fibra ótica e endoscópios rígidos.

DHMed

Cidade: VIAMAO

Produtos/serviços expostos na feira: Oximetros de pulso, calibração de equipamentos hospitalares

