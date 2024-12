Porto Alegre Doze motocicletas são recolhidas durante blitz em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

A operação ocorreu no bairro Mario Quintana, na Zona Norte Foto: Divulgação A operação ocorreu no bairro Mario Quintana, na Zona Norte. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Doze motocicletas foram recolhidas durante uma blitz realizada pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), em conjunto com a BM (Brigada Militar), no bairro Mario Quintana, na Zona Norte de Porto Alegre, no domingo (22).

Atendendo a uma solicitação do Ministério Público e de moradores da região devido a atos de imprudência no trânsito, a operação ocorreu na avenida Figueira. No total, 13 motocicletas foram abordadas. Entre os veículos recolhidos, a maioria estava em mau estado de conservação. Também foram abordados cinco motociclistas sem habilitação.

“Durante as ações que temos realizado, é cada vez mais comum encontrar motoristas sem habilitação para motos, o que é uma infração gravíssima e gera multa de R$ 880, além da retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado”, disse o coordenador de Operações Especiais da EPTC, Carlos Santos.

Motociclistas estão entre as principais vítimas de acidentes de trânsito na Capital. Das 80 mortes nos primeiros 11 meses deste ano, 29 foram de condutores de motos e uma de um carona.

