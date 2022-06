Rio Grande do Sul Drive-thrus itinerantes da Campanha do Agasalho terão dois pontos de coleta neste sábado no RS

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

Nos pontos de arrecadação a população pode doar roupas, cobertores, calçados e alimentos não perecíveis. O evento começa às 9h e vai até as 15h. Foto: EBC

Neste sábado (11), a Defesa Civil Estadual promove dois drive–thrus itinerantes simultâneos da Campanha do Agasalho 2022, em Porto Alegre e Uruguaiana. Nos pontos de arrecadação a população pode doar roupas, cobertores, calçados e alimentos não perecíveis. O evento começa às 9h e vai até as 15h.

• Porto Alegre

O quê: drive-thru itinerante de arrecadação Campanha do Agasalho 2022

Quando: sábado (11/6), da 9h às 15h

Onde: av. João Pessoa, 835 – em frente ao Sesc, em Porto Alegre

• Uruguaiana

O quê: drive-thru itinerante de arrecadação Campanha do Agasalho 2022

Quando: sábado (11/6), da 9h às 15h

Onde: rua 15 de Novembro, s/n, em frente à praça Barão do Rio Branco – Uruguaiana.

O que já foi arrecadado

A Campanha do Agasalho arrecadou, até esta quarta-feira (8), 144 mil peças de roupas, alimentos não perecíveis, calçados, itens de cama, mesa e banho na Central de Doações da Defesa Civil e nos pontos de coleta distribuídos pelo Estado. A ação se iniciou em 26 de maio e ainda não tem data de encerramento.

Assim que a Defesa Civil recebe as doações, começa o trabalho de triagem, contagem e separação das peças. A Defesa Civil também é responsável pela logística e a distribuição das doações para as prefeituras e entidades conveniadas. A Central de Doações da Defesa Civil, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, onde ocorre o processo de separação das roupas, recebe doações o ano todo.

Onde doar

• Pontos de coleta nos supermercados Zaffari e Bourbon;

• Unidades do Sesc;

• Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros;

• Central de Doações da Defesa Civil do RS: permanece aberta durante todo ano, de segunda a sexta, das 9h às 15h, no Centro Administrativo do Estado, na av. Borges de Medeiros, 1.501 – bairro Praia de Belas, Porto Alegre;

• Drive-thru na Central de Doações, na capital, permitindo a entrega dos itens sem a necessidade de sair do carro (ainda sem horário definido). Além do ponto fixo, um drive-thru itinerante vai recolher mantimentos em diferentes cidades e locais ao longo da campanha;

• Coordenadorias regionais da Defesa Civil em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Frederico Westphalen, Lajeado, Caxias do Sul e Passo Fundo;

• Em prefeituras.

O que doar

• Alimentos não perecíveis em qualquer quantidade;

• Cestas básicas;

• Roupas (em bom estado de conservação);

• Calçados (par);

• Cobertores;

• Itens de limpeza e de higiene pessoal.

