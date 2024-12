Mundo Drones misteriosos sobrevoam Nova Jersey e preocupam autoridades

Pentágono monitora um suposto balão de espionagem da China nos céus dos EUA (Foto: Reprodução)

Drones misteriosos detectados nos céus de Nova Jersey, perto de Nova York, têm angustiado os moradores e preocupado autoridades, incluindo a Casa Branca, que não conseguem encontrar uma explicação para as ocorrências, que já duram semanas. Segundo o Pentágono, não são “drones militares dos EUA”, mas também não são obra de uma “nave-mãe” iraniana à espreita na costa leste, como alegou o deputado republicano Jeff Van Drew.

Segundo o congressista americano, ele ouviu de “fontes importantes” que os objetos voadores vinham de uma “nave-mãe” iraniana no Atlântico.

“Aquela nave-mãe… está na costa leste dos Estados Unidos da América. Eles lançaram drones em tudo que podemos ver ou ouvir. Essas são de fontes importantes. Não digo isso levianamente”, disse Van Drew em entrevista à Fox News.

Ele também afirmou na entrevista que o Pentágono deveria abater os equipamentos.

Chris Smith, outro congressista de Nova Jersey, também pediu respostas ao Pentágono. “Havia vários drones sobrevoando Nova Jersey, inclusive perto de locais sensíveis”, observou ele em sua carta ao secretário de Defesa, Lloyd Austin.

As alegações de Van Drew, entretanto, foram desmentidas pelo Pentágono. “Nossa primeira análise é que não se trata de um rival estrangeiro ou de uma entidade estrangeira”, disse em comunicado a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh.

Imagens filmadas com celulares circulam nas redes sociais acompanhadas, em alguns casos, de comentários alarmistas. “É muito preocupante que tenham sido localizados (…) sem explicação”, disse Sam Lugo, 23 anos, trabalhador de uma academia no condado de Bergen, para quem o assunto é um tanto “louco”.

Casa Branca

Até a Casa Branca foi informada do caso. “O presidente (Joe Biden) está ciente”, disse a porta-voz presidencial Karine Jean-Pierre em comunicado. O FBI também não deu explicações sobre os avistamentos até o momento, mas abriu uma investigação.

“Não tenho uma resposta sobre quem é o responsável. Mas estamos investigando ativamente”, disse Robert Wheeler Jr., diretor assistente do Critical Incident Response Group do FBI, aos legisladores em uma audiência do Congresso na última terça-feira

Segundo o governador Phil Murphy, citado pela rede britânica BBC, já foram dezenas de avistamentos desde 18 de novembro, sendo 49 somente no último domingo. Alguns ocorreram perto de uma instalação de pesquisa militar sensível, e também perto do campo de golfe do presidente eleito Donald Trump, na cidade de Bedminster.

A deputada estadual de Nova Jersey, Dawn Fantasia, rejeitou as afirmações do Pentágono e disse que os drones têm até 1,8 m de diâmetro, viajam com as luzes apagadas e “operam de maneira coordenada”.

