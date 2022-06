Porto Alegre Duas farmácias distritais ficam fechadas nesta terça, em Porto Alegre, para inventário de medicamentos

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2022

Nesse dia, a retirada de medicamentos pode ser feita nas demais farmácias do município

As farmácias distritais Vila dos Comerciários, na rua Professor Manoel Lobato, 151, no bairro Santa Tereza, e Navegantes, na avenida Presidente Roosevelt, 5, no bairro Navegantes, administradas pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre, ficam fechadas para atendimento ao público nesta terça-feira (14).

O motivo é a realização do inventário dos medicamentos. Nesse dia, segundo a prefeitura, a retirada de remédios pode ser feita nas demais farmácias do município mediante a apresentação do cartão SUS, de receita médica válida e de documento de identidade.

Os endereços de todas as farmácias distritais podem ser conferidos no site da Secretaria Municipal de Saúde.

