Rio Grande do Sul Duas mulheres morrem em acidente em Santa Vitória do Palmar

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

Vítimas eram naturais do Uruguai; dois homens ficaram feridos Foto: PRF/Divulgação

Um acidente de trânsito deixou duas mulheres mortas e dois homens feridos, na tarde deste sábado (16), em Santa Vitória do Palmar, no Sul do Estado.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência na cidade localizada na Região Sul do Rio Grande do Sul aconteceu por volta das 14h, no quilômetro 550 da BR-471. O veículo, emplacado no Uruguai, saiu da pista e capotou. As vítimas eram naturais do país vizinho.

O trânsito não chegou a ficar interrompido em razão do atendimento à ocorrência, concluído no início da noite. Não há maiores informações sobre o quadro de saúde dos feridos, que foram encaminhados a hospitais.

