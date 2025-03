Rio Grande do Sul Duas mulheres morrem em acidente na BR-116 em São Leopoldo

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

A PRF atendeu a ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente. Foto: Arquivo/PRF A PRF atendeu a ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente. (Foto: Arquivo/PRF) Foto: Arquivo/PRF

Duas mulheres perderam a vida na madrugada desta quarta-feira (19) em um acidente ocorrido às margens da BR-116, em São Leopoldo. O veículo em que estavam, um Renault Clio, colidiu contra uma residência.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no sentido Capital-interior. A condutora teria perdido o controle do carro, que avançou sobre o canteiro central, derrubou uma grade de ferro e atingiu o imóvel. A casa estava desocupada e disponível para venda, sem ninguém no local no momento da colisão.

A PRF atendeu a ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente.

