Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Duas mulheres e uma criança de 6 anos ficaram gravemente feridos, sendo encaminhados ao hospital Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Um grave acidente, na manhã desta quarta-feira (09), envolvendo dois automóveis, deixou duas pessoas mortas. O fato ocorreu no km 226 da BR-386, em Mormaço, no Norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um C4 com placas de Camboriú (SC) transitava no sentido de Soledade para Tio Hugo quando, ao realizar manobra de ultrapassagem sobre uma carreta com placas de Canoas, colidiu frontalmente com um automóvel Tracker, com placas de Entre Rios do Sul, que se deslocava no sentido contrário. Após a colisão, o C4 ainda colidiu lateralmente na carreta.

Os motoristas dos automóveis, homens de 60 anos no C4 e 64 anos na Tracker, morreram no local. Duas mulheres, de 57 e 38 anos, além de um menino de 6 anos ficaram gravemente feridos, sendo encaminhados ao hospital de Soledade.

O trânsito no local permanece em meia pista com sistema PARE e SIGA, aguardando conclusão dos levantamentos periciais.

