Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

As atletas do Brasil derrotaram as adversárias por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 21/11 Foto: Alexandre Loureiro/COB

Duda e Ana Patrícia estão na semifinal do vôlei de praia feminino da Olimpíada de Paris. Nessa quarta-feira (7), as brasileiras venceram Tina Graudina e Anastasija Samoilova, da Letônia, e se garantiram na disputa por medalha.

As atletas do Brasil derrotaram as adversárias por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 21/11. Na semifinal, Duda e Ana Patrícia enfrentarão as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy. A partida acontece nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília).

As letãs Tina e Anastasija começaram surpreendendo e chegaram a abrir 6 a 0 no primeiro set. Depois disso, só deu Brasil. A dupla brasileira se recuperou ainda na primeira etapa, e contando com os bloqueios da gigante Ana Patrícia, virou e abriu vantagem no placar, 21 a 16.

No último set, Duda e Ana Patrícia confirmaram o favoritismo e dominaram as adversárias. As brasileiras fecharam o jogo em 21 a 11 e se classificaram para a semifinal do vôlei feminino na Olimpíada. As brasileiras estão invictas e ainda não perderam nenhum set na competição.

