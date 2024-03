Porto Alegre Dupla de assaltantes é presa após roubar passageiros em ônibus na Zona Leste de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Crime foi cometido quando o coletivo transitava pela avenida Bento Gonçalves. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A decisão de assaltar os passageiros de uma linha de ônibus na Zona Leste de Porto Alegre terminou mal para dois homens, na tarde dessa quinta-feira (29). Alvo de denúncia à Brigada Militar (BM) pelo telefone 190, eles acabaram capturados em menos de meia hora após o roubo, reconhecidos pelas vítimas e encaminhados ao sistema prisional.

O ataque foi realizado dentro de um coletivo da linha “394.6 – Quinta do Portal/Mapa/Salgado Filho”, na avenida Bento Gonçalves.

Grente de Fiscalização de Transportes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e coordenador do Fórum Transporte Seguro, Adailton Maia ressalta que esse tipo de ocorrência caiu 94% na capital gaúcha ao longo dos últimos sete anos, mas que é possível a erradicação.

“Estamos preparados para agir pela segurança no transporte público, por isso é importante a agilidade da denúncia com o detalhamento das ocorrências. Nosso objetivo é zerar o número de assaltos registrados no transporte coletivo”.

Além da EPTC, integram o Fórum Transporte Seguro representantes da BM, Polícia Civil, Guarda Municipal, empresas de ônibus e entidades ligadas ao setor. O grupo realiza reuniões mensalmente desde 2016, visando a ações integradas para diminuir os números de registros.

Em razão dos resultados obtidos, o transporte público de Porto Alegre é utilizado como modelo em segurança por capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, onde os índices de assaltos permanecem em alta. Uma reunião extraordinária do fórum ocorreu na tarde desta quinta-feira, na sede da EPTC, para debater o sucesso da operação que deteve os dois assaltantes.

O êxito do fórum também depende do registro de incidentes e atitudes suspeitas ao telefone 190, se possível informando número da linha, prefixo do ônibus, data e horário, para que os órgãos de segurança possam coibir situações de risco.

No caso de boletim de ocorrência (B.O.), o documento deve ser registrado preferencialmente na Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DRTC) – pioneira nacional na especialidade e que funciona mediante plantão 24 horas (telefone 3288-8528). Outra opção é o site delegaciaonline.rs.gov.br.

Reclamações

Um mês após a assinatura do contrato de privatização da Carris, a prefeitura de Porto Alegre registra uma redução de 33,6% no número de reclamações relacionadas às linhas operadas pela empresa. Os dados são da Central de Atendimento ao Cidadão e foram divulgados nessa quinta-feira pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), responsável pela fiscalização dos serviços de transporte público.

Entre 24 de janeiro de 2024 e 23 de fevereiro de 2024, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) recebeu 330 reclamações. No mesmo período do ano passado, foram registradas 497.

As quedas mais acentuadas são percebidas em relação aos relatos de problemas com ar-condicionado desligado ou inoperante, que caíram 61%, passando de 195 para 76 registros. Já os apontamentos de falha nas tabelas horárias dos coletivos tiveram queda de 44%, com 57 anotações contra 103 em igual intervalo.

O titular da SMMU, Adão de Castro Júnior, esteve nessa quinta-feira na garagem da Carris, realizando a primeira vistoria depois da assinatura do contrato de desestatização, em 23 de janeiro. A visita faz parte do acompanhamento do início da operação privada, previsto por 90 dias após o acordo feito por comissão de técnicos e gestores da prefeitura.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/dupla-de-assaltantes-e-presa-apos-roubar-passageiros-em-onibus-na-zona-leste-de-porto-alegre/

Dupla de assaltantes é presa após roubar passageiros em ônibus na Zona Leste de Porto Alegre

2024-02-29