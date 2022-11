Brasil Durante a Copa do Mundo, 100 mil casamentos devem acontecer no Brasil

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Cerca de 25% dos noivos com casamento marcado para esses meses se preocupam que o mundial de futebol afete de alguma maneira a festa. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo é realizada em um período de alta temporada para os casamentos. De acordo com pesquisa da plataforma Casamentos.com.br, durante o calendário da competição, mais de 100 mil cerimônias devem acontecer no Brasil. A quantidade representa 13% dos enlaces previstos para 2022.

Tradicionalmente, a Copa do Mundo acontece durante os meses de junho e julho, mas por conta das altas temperaturas no Catar, o evento, desta vez, é realizado entre novembro e dezembro.

Na fase de grupos, a Seleção Brasileira jogará nos dias 24 e 28 de novembro contra a Sérvia e a Suíça, respectivamente. No dia 2 de dezembro, a equipe enfrentará Camarões. Para conquistar o hexacampeonato será preciso vencer mais três jogos e a final, marcada para 18 de dezembro, um domingo.

Na pesquisa feita pela plataforma Casamentos.com.br com duas mil pessoas, cerca de 25% dos noivos com casamento marcado para esses meses se preocupam que o mundial de futebol afete de alguma maneira a festa. Algumas estratégias já estão sendo organizadas para o dia, como colocar uma TV no local do casamento para quem quiser acompanhar os jogos.

Com a cerimônia marcada para 10 de dezembro, a gastrônoma Mariana Stampa e o bancário Matheus Carrano avaliam a possibilidade de mudar o horário da festa caso a data coincida com a participação da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo.

“Têm 25% de chances de cair exatamente no dia e no horário que começa nossa cerimônia. Caso o Brasil passe e seja exatamente no nosso horário, ainda não sabemos o que fazer. Não podemos torcer contra nosso hexa, então torçamos pra que caia na sexta pelo menos. Tudo menos no dia 10 de dezembro, às 16 horas”, afirmou a noiva.

O levantamento da plataforma também revelou que 57% das pessoas que vão se casar entre os meses de novembro e dezembro afirmaram que não sabiam disso no momento de escolher a data do matrimônio. Outros 17% responderam que tinham acabado de descobrir a coincidência no momento de responder à entrevista.

