Notícias Durante debate virtual, o governador gaúcho ressaltou a necessidade de apoio federal aos Estados e municípios para amenizar a crise

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Conversa teve a participação de economistas da cúpula do Itaú Unibanco. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Ao participar de um debate sobre a pandemia de coronavírus, na manhã desta quinta-feira (23), o governador gaúcho Eduardo Leite ressaltou a necessidade de apoio do governo federal aos Estados e municípios para amenizar o impacto de crise econômica. A conversa, por videoconferência, foi promovida pelo Itaú Unibanco e teve como moderadores dois economistas que integram o comando da instituição financeira.

O chefe do Executivo gaúcho mencionou a projeção de queda de 30% na arrecadação do Rio Grande do Sul e ressaltou que o socorro do Palácio do Planalto “não é para o governador ou governo, mas ao povo, já que esses recursos serão utilizados para prestação de serviços”. Ainda segundo ele, se isso não for feito, haverá um colapso. “Aí, quem pagará a conta é o cidadão”, alertou.

Ao apresentar um panorama da situação regional da pandemia, Leite explicou que o Estado tem conseguido retardar a disseminação do vírus, , com o apoio da sociedade: “Ainda não testamos efetivamente a nossa estrutura, mas estamos reforçando o número de leitos e de equipamentos, caso sejamos testados lá na frente. Sabemos que vamos perder vidas, mas não aceitamos que isso possa ocorrer por falta de atendimento”.

Ele também detalhou as medidas que estão sendo adotadas para evitar a propagação do vírus no Estado. Em destaque, o chamado “distanciamento social controlado” que deve entrar em vigor no mês que vem e que levará em consideração os aspectos específicos da pandemia em cada área do território gaúcho no que se refere às esferas econômica e sanitária.

No dia 13, o Itaú Unibanco anunciou a destinação de R$ 1 bilhão para ações de enfrentamento ao coronavírus e aos seus efeitos sociais no País. Segundo a empresa, trata-se da maior doação já realizada de uma só vez pela iniciativa privada no País. O dinheiro será aplicado por meio do projeto “Todos pela Saúde”, liderado pelo diretor-geral do Hospital Sírio Libanês (SP), Paulo Chapchap, e outros sete especialistas da área da saúde.

Essa entrega se soma a outras medidas anunciadas anteriormente pelo banco e que incluem a entrega de cerca de R$ 250 milhões para projetos de melhoria na infraestrutura hospitalar. Abrange, ainda, a produção e aquisição de testes, máscaras de proteção e equipamentos de saúde, dentre outros.

cccc

À noite, Eduardo Leite participou do seminário virtual “Transparência Já!”, promovido pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e que também contou com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Na pauta, os cenários de retomada econômica em meio à pandemia de Covid-19 e, novamente, um detalhamento do “distanciamento social controlado”.

“Antes de tomarmos qualquer medida no Rio Grande do Sul, reunimos dados e informações para tentarmos projetar a trajetória do vírus, com base no que ocorreu em outros Estados e países”, reiterou o governador. “A partir daí, definimos as primeiras restrições para essa nova fase, agora que já temos acesso ao dados de internações hospitalares e a informações preliminares sobre a prevalência da doença.”

O modelo ainda está em fase de elaboração. Leite aproveitou para lembrar que, como o coronavírus deve ficar presente por bastante tempo, é necessário criar um modelo de distanciamento mais sustentável, uma vez que as restrições ao comércio e às atividades externas em geral afetam a economia.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias