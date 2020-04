Celebridades Durante pandemia, Gisele Bündchen fala se tem medo de ficar doente

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

Gisele ainda falou que os filhos falam e entendem português, e relembrou mudança para Nova York ainda adolescente Foto: Reprodução/Instagram Gisele ainda falou que os filhos falam e entendem português, e relembrou mudança para Nova York ainda adolescente. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gisele Bündchen, na sexta-feira (17), decidiu abrir seu Instagram Stories para perguntas de fãs. Com quase 16 milhões de seguidores, ela separou algumas respostas e falou sobre a atual pandemia do novo coronavírus e os filhos, Benjamin, 10, e Vivian, 7.

Questionada sobre ansiedade, Gisele disse que tem seus momentos e ferramentas. “Na verdade, sou a mil por hora, mas tenho momentos de tranquilidade. Acho que ioga, meditação, respiração, todas essas ferramentas me ajudaram muito”, disse.

Se tem medo de ficar doente em meio à pandemia, Gisele disse que não foca nisso. “Isso não é uma coisa que eu penso no dia a dia. O que foco é como posso cuidar da minha saúde e pra me sentir bem todos os dias. Foco na saúde.”

Alternando as respostas em inglês e português, Gisele falou sobre como aprendeu inglês. “Aprendi inglês quando eu tinha 16 anos e mudei para Nova York. Eu escutava Boys II Men e Mariah Carey sem parar no meu walkman. Sim, no meu walkman, acreditem”, brincou a über model de 39 anos de idade.

Ao ser perguntada se os dois filhos, ambos com o jogador de futebol norte-americano Tom Brady, falam português, Gisele revelou: “Sim, os dois falam, só que a Vivi fala bem melhor, fala sem sotaque nenhum. Benny tem um sotaque, mas os dois entendem tudo.”

