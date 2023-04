Rio Grande do Sul Durante reunião em Brasília, governador gaúcho discute projetos para geração de energia

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Um dos destaques da pauta foi o plano de construir usina termelétrica em Rio Grande. (Foto: EBC)

Em reunião realizada nesta quarta-feira (26) na sede da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em Brasília, o governador gaúcho Eduardo Leite tratou de iniciativas estaduais relacionados à geração de energia. Um dos destaques da pauta foi o projeto de construção de uma usina termelétrica em Rio Grande.

“Para o Estado, representaria uma vitória muito importante”, frisou o chefe do Executivo. “Temos uma região carente de investimentos de porte que se beneficiaria diretamente com a termoelétrica. Além disso, haveria uma oferta ainda maior de energia para atrair investimentos para o Sul do Estado.”

A comitiva do Rio Grande do Sul foi recebida pelo diretor da Aneel, Sandoval Feitosa. Segundo ele, o assunto ainda precisa ser discutido com maior profundidade, principalmente no âmbito do Ministério de Minas e Energia: “É preciso detalhar a demanda de energia no País, o que contribuiria para a reativação da iniciativa”.

Acompanhado do prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, e da direção do porto local, Eduardo Leite detalhou o plano de um complexo termoelétrico na região. A expectativa é de um investimento de até R$ 6 bilhões, a fim de atender cerca de um terço da demanda de energia do Rio Grande do Sul.

De acordo com informações do Palácio Piratini, a obra possibilitará a operação de um terminal de gás natural liquefeito (GNL) no Porto de Rio Grande. A unidade ampliará a oferta de energia no Sul do Estado e viabilizará a atração de investimentos industriais para a região.

Para que a iniciativa avence, é necessário que a Aneel derrube o embargo feito ao projeto, em 2017. A decisão foi resultado, na época, de uma dificuldade – por parte da empresa anteriormente responsável pela termoelétrica – em iniciar as obras.

Atualmente, o governo do Estado atua para resolver o impasse e já concedeu, a partir da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), as licenças ambientais para possibilitar o investimento.

Energia eólica

Também foram pauta do encontro em Brasília ps projetos de exploração de energia eólica offshore (com turbinas localizadas em alto-mar ou em áreas de lagoa) em território gaúcho.

Há estudos sobre a instalação, no Estado, de possíveis parques de geração de energia a partir da força do vento em áreas de água, como mar e lagoas. Mas a continuidade desses projetos exige adequações da legislação federal sobre o tema.

(Marcello Campos)

2023-04-26