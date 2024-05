Rio Grande do Sul Duzentas toneladas de alimentos doadas são contabilizadas pela Defesa Civil do RS

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

De acordo com os dados, foram doados 1,5 milhão de litros de água potável e 202,2 toneladas de alimentos diversos. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil De acordo com os dados, foram doados 1,5 milhão de litros de água potável e 202,2 toneladas de alimentos diversos. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou um levantamento com todas as doações recebidas em meio à tragédia climática que atinge o Estado. De acordo com os dados, foram doados 1,5 milhão de litros de água potável e 202,2 toneladas de alimentos diversos.

As doações foram distribuídas em 167 municípios, entre 25 de abril e 25 de maio. Segundo o balanço, foram recebidas ainda 166.076 cestas básicas, 136 mil litros de leite, 98 mil cobertores, 24 mil colchões e 244 mil kits de higiene e limpeza.

No total, a Defesa Civil contabilizou 3,375 milhões de itens recebidos e distribuídos, incluindo também 62 mil sacos de ração animal, 42 mil fraldas, 364 mil kits de roupas.

Em paralelo, os Correios informaram ter transportado mais de 15 mil toneladas de doações. A empresa estatal recebe os itens em suas agências espalhadas pelo país e faz o transporte gratuito até o estado. A expectativa de empresa é de que possa levar 500 toneladas de doações por dia para o povo gaúcho.

As autoridades alertam, contudo, para a queda natural nas doações com o passar da fase aguda da tragédia e pedem que as pessoas continuem a doar, uma vez que os atingidos levarão tempo para conseguir se reerguer.

Nessa fase, a orientação é doar, por ordem de prioridade

Água e itens de cesta básica (verifique a validade de todos os itens e não doe se estiverem vencidos ou perto do vencimento);

Ração para pet;

Itens de higiene pessoal (escova de dente, creme dental, sabonete, absorventes, papel higiênico e fraldas infantis e geriátricas);

Itens de limpeza (secos, como sabão em barra, sacos de lixo, panos de limpeza, luvas, escova de limpeza, esponjas).

As doações de roupas têm sido desencorajadas no momento.

Confira as orientações para facilitar a triagem das doações

Cestas básicas devem ser entregues já fechadas ou com os alimentos reunidos em sacos transparentes.

O ideal também é que os itens de higiene pessoal sejam entregues já reunidos em kits, em sacos transparentes.

Separe os itens por categorias e coloque em caixas ou sacolas que podem ser fechadas/amarradas.

Coloque em caixas ou sacola com boa vedação, com cuidado para não haver rasgos ou furos.

O número 0800 205 5151, do governo gaúcho, é o canal oficial para orientar aqueles que quiserem fazer doações nacionais de carga superior a 1 tonelada (mil quilos) para contribuir com os municípios gaúchos atingidos pelas enchentes. O canal está disponível todos os dias da semana, das 7h às 21h.

“O nosso pedido é para que toda solidariedade seja destinada por esse canal, pelo qual nossas equipes farão o encaminhamento conforme as demandas de cada região, de forma estratégica e efetiva para contemplar as necessidades urgentes e dar todo suporte humanitário aos municípios gaúchos”, disse o vice-governador Gabriel Souza.

Para doações de cargas abaixo de uma tonelada, as informações sobre locais para entrega e os itens mais necessários estão disponíveis no site sosenchentes.rs.gov.br. Doações financeiras podem ser realizadas por Pix para o SOS Rio Grande do Sul (CNPJ 92.958.800/0001-38). O Estado reforça o pedido para que ofertas abaixo de 1 tonelada não sejam direcionadas ao 0800, para evitar o congestionamento das linhas de atendimento.

