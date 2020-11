| “É aquilo que eu falo pra vocês, eu não treino um time, eu treino um grupo”, destaca Renato Portaluppi após classificação na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após a vitória do Grêmio nesta quarta-feira (18) diante do Cuiabá na Arena pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva e falou da confiança que tem no seu plantel de jogadores. Além de defender os seus atletas, o treinador gremista ainda defendeu a preparação física do clube, que foi muito criticada há algumas semanas: “Muita gente falava da parte física, quando não se ganha um monte de gente começa a falar muita coisa, eu sempre banquei o preparador físico e a comissão técnica.”

Apesar de o time ter 100% de aproveitamento na Copa do Brasil, Renato disse que ainda não é hora para pensar em título e frisou que o mais importante foi conseguir a classificação às semifinais da competição nacional. Questionado sobre o futuro adversário do Tricolor, o treinador destacou que tanto Flamengo quanto São Paulo têm bons times e que o clube carioca tem uma maior cobrança por causa dos investimentos milionários que fez.

O Grêmio volta a campo no domingo, diante do Corinthians em São Paulo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

