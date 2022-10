Política “É coisa mal resolvida, só pode”, diz Gabriel Souza, candidato a vice-governador do RS, após declaração de Onyx

Por Marcelo Warth | 14 de outubro de 2022

"Nossos adversários partiram para a baixaria e escancararam sua homofobia", disse o emedebista Foto: AL-RS "Nossos adversários partiram para a baixaria e escancararam sua homofobia", disse o emedebista. (Foto: AL-RS) Foto: AL-RS

Após o candidato ao Palácio Piratini Onyx Lorenzoni (PL) afirmar, na quinta-feira (13), que, caso seja eleito, o Rio Grande do Sul terá “um governador e uma primeira-dama de verdade, que são pessoas comuns”, o postulante a vice na chapa de Eduardo Leite (PSDB), Gabriel Souza (MDB), declarou: “Nossos adversários partiram para a baixaria e escancararam sua homofobia. É coisa mal resolvida, só pode. Freud explica”.

A fala de Onyx foi tratada como homofóbica por Leite e seus aliados. “Eles plantam ódio e preconceito. A gente planta amor e esperança”, disse o ex-governador. “Aqui, o ódio não vencerá. No dia 30, o Rio Grande vai falar mais alto”, prosseguiu. O tucano assumiu publicamente ser gay em julho de 2021, em uma entrevista.

A candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet, também se manifestou nas redes sociais. “O Brasil inteiro está contigo, Eduardo Leite. O Rio Grande do Sul é muito maior e mais generoso do que todo esse ódio que destilam contra você. O país pede paz, amor e respeito”, disse Tebet.

Após as críticas, Onyx afirmou: “Sempre me posicionei como um defensor da liberdade. Cada um faz o que quiser na sua vida privada. Acumulo 30 anos de vida pública defendendo as liberdades individuais. Como cristão, respeito o livre arbítrio de cada um”.

O candidato também disse que quem o acusa de algo que ele não fez vai “arcar judicialmente”.

