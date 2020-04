Brasil “E daí? Lamento, quer que eu faça o quê?”, diz Bolsonaro sobre recorde de mortos por coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Bolsonaro durante reunião do Conselho de Governo. Foto: Isac Nóbrega/PR Bolsonaro durante reunião do Conselho de Governo. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (28) que lamenta, mas não tem o que fazer em relação ao novo recorde de mortes registradas em 24 horas, com 474 óbitos, ultrapassando a China no número total de óbitos pelo novo coronavírus. Segundo ele, o ministro da Saúde, Nelson Teich, é quem tem que explicar os números. “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre​”, disse o presidente.

O recorde diário anterior era de 23 de abril, com 407 novas vítimas. O País passou a ser o 9º país com mais mortes no mundo.

Conforme o Ministério da Saúde, ao todo 5.017 pessoas morreram por Covid-19. A China registra 4.637 mortos, segundo a Universidade Johns Hopkins, nos EUA, que monitora a pandemia,

A primeira morte por coronavírus no mundo, ocorrida na China, foi confirmada em 11 de janeiro. No Brasil, a confirmação do primeiro óbito ocorreu em 17 de março.

O Brasil tem 71.886 casos confirmados e está em 11º lugar, ainda atrás da China, que tem 83.938 casos.​

Ministro explica

O ministro da Saúde, Nelson Teich, explicou que o governo federal está acompanhando a evolução dos casos, que estão crescendo em determinadas regiões. “Como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um agravamento fora da curva da situação. Isso continua restrito aos lugares que a gente sabe que estão vivendo as maiores dificuldades como Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo”, explicou. “O Brasil tem que ser tratado de forma diferente para as diferentes regiões e vamos continuar acompanhando”, finalizou Teich.

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, explicou que boa parte das mortes registradas nas últimas 24h já estavam em investigação, mas tiveram investigação concluída e atualizada no sistema nacional de segunda para esta terça. “Nas últimas 24h nós tivemos 185 óbitos novos em São Paulo, 73 no Rio de Janeiro, 24 em Pernambuco, 19 no Ceará e 32 no Amazonas. No entanto, destes 474 novos óbitos, 146 foram registrados nos últimos 3 dias, sendo 8 no dia de hoje [terça], 41 ontem [segunda] e 97 antes de ontem [domingo]”, esclareceu o secretário.

Atualmente, todos os Estados brasileiros registram casos e mortes por coronavírus. São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 24.041 casos e 2.049 mortes. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 8.504 casos e 738 óbitos. O Estado que registra menos notificações é Tocantins, com 79 registros e duas mortes.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil