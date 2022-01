Brasil É falsa previsão no WhatsApp de que fevereiro será ‘o mais quente da história’

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Texto afirma que Instituto Nacional de Meteorologia vê 'forte onda de calor' para os próximos dias, o que não é verdade. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

É falsa a mensagem que circula no WhatsApp com alerta para uma onda intensa de calor no Brasil que fará de fevereiro o mês mais quente da história. O texto diz que essa previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e de “Institutos do Chile”, e que a informação não estaria sendo divulgada “para não assustar a população”. O Inmet informou que o conteúdo é falso.

Segundo o Instituto, a corrente que circula no WhatsApp “não possui qualquer fundamento técnico/científico e nenhuma base de estudo ou pesquisa climatológica ou de previsão climática”. O Inmet já havia divulgado nota a respeito do tema na última terça-feira (25).

A empresa de serviços de meteorologia Climatempo informou que, apesar das altas temperaturas registradas ao longo de janeiro, não há nenhuma previsão de fortes ondas de calor para o início do próximo mês. “O destaque para os próximos dias é justamente o inverso: a virada de janeiro para fevereiro será com aumento das chuvas em muitas áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e com a diminuição das temperaturas”, afirmou o serviço de meteorologia.

“A expectativa é que a primeira quinzena do mês seja marcada por chuva mais persistente em muitas áreas do centro-sul do Brasil”, comunicou a empresa. “Com isso, as temperaturas não vão atingir marcas muito elevadas neste período. Apenas para a segunda quinzena do mês que a chuva diminui e as temperaturas voltam a subir com mais facilidade”.

Além da previsão falsa, o texto viral atribui a suposta onda de calor ao “fenômeno do Equinócio”, quando o sol estaria “diretamente acima do Equador”. Solstícios e Equinócios marcam o início das estações do ano e, de fato, estão relacionados com a incidência solar na Terra.

Mas ao contrário do que diz o texto, é o Solstício que representa a inclinação do sol em seu limite máximo em relação ao planeta, marcando o início do verão em um hemisfério e do inverno em outro. Já o Equinócio marca o início da primavera e do outono.

No Brasil, o solstício de verão ocorreu no último dia 21 de dezembro, e o equinócio de outono será no próximo dia 20 de março.

Falsa

Veja o que diz a mensagem falsa:

“Atenção: Institutos de meteorologia alertam para uma forte onda de calor em fevereiro. A defesa civil e os telejornais não divulgam para não assustarem a população, mas segundo Inmet( Instituto Nacional de Meteorologia) e Institutos do Chile, divulgam que será o fevereiro mais quente que se terá registro na história de medições. Por isso, crianças e idosos, pessoas com problemas de pressão e cardiovasculares terão atenção especial. Muita água. Nada de exercícios depois das 8 da manhã e antes das 18 da noite. E detalhe, não há previsão para um dia sequer de chuva. A defesa civil também prevê desabastecimento da água e energia. Fica a dica. Nada de crianças e idosos em praias e piscinas nesse período de horário. Repassem para que as pessoas estejam informadas e tomem os cuidados necessários. *ATENÇÃO* O fenômeno do Equinócio nos afetará nos próximos 5 dias. Permaneça dentro e mantenha os animais dentro de casa ou protegidos especialmente a partir das 11h até as 16h todos os dias. A temperatura irá flutuar e pode atingir 40 graus Celsius. Isso pode causar desidratação e insolação facilmente. Este fenômeno é devido ao fato de que o sol está diretamente acima do equador. Por favor, fique hidratado. Todos devem consumir cerca de 3 litros de líquido todos os dias. Controle da pressão arterial. Muitos podem sofrer uma insolação. Tome banhos frios o mais freqüente possível. Reduza a carne e aumente frutas e legumes. A onda de calor não é uma piada! Coloque uma vela nova não utilizada fora da área da casa ou da área exposta. Se a vela pode derreter, está em um nível perigoso. Coloque sempre um balde ou 2 água pela metade na sala de estar e em cada sala para manter a temperatura baixa. A insolação não apresenta sintomas indicativos. Uma vez desmaiado, é grave e perigoso, já que a falha de um órgão é ativada. Sempre verifique seus lábios e veja se seus olhos estão afundados por desidratação. Por favor, informe os outros…”

A MetSul Meteorologia ainda adverte: “Sempre desconfie e não repasse mensagens que terminem com “repasse” ou “encaminhe” porque são quase 100% correntes de internet com informação falsa.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil