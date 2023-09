Política É falso que Janja assumirá a Presidência da República após a cirurgia de Lula

Não há previsão legal para que primeira-dama assuma o cargo na ausência ou impossibilidade do presidente. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

De acordo com publicações compartilhadas nas redes sociais nos últimos dias, a primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, irá assumir a Presidência da República enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recupera de uma cirurgia no quadril.

O Estadão Verifica, serviço de checagem de informações do jornal O Estado de S. Paulo, o conteúdo é falso. O boato se espalhou em diferentes plataformas e, no vídeo aqui investigado, o autor do conteúdo falso diz que Janja irá assumir a Presidência na ausência de Lula e que dará “canetadas”, ou seja, tomará as decisões relativas ao governo. Na verdade, o vídeo distorce uma notícia publicada este mês pela Folha de S. Paulo, que afirma que Janja cuidará da agenda de Lula durante a recuperação do presidente.

Isso porque o presidente será submetido a uma cirurgia no quadril no próximo nesta sexta-feira (29), em Brasília (DF). Nessa terça (26), durante o programa Conversa com o Presidente, Lula se disse otimista com o procedimento e afirmou que vai trabalhar normalmente após a operação, embora só deva retomar as viagens presidenciais no final de novembro, quando visita os Emirados Árabes para a COP28. “Até lá, vou ficar aqui em Brasília. Não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente”, disse.

Nesse período, Lula passará a despachar do Palácio do Alvorada, residência oficial do casal, e não do Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial. “Vou ter que ter um pouco de cuidado porque a operação parece simples, mas a recuperação, a fisioterapia e a dedicação com o tratamento é fundamental. Vou me cuidar com muito carinho. Estou muito otimista”, declarou.

Não existe previsão legal para que a primeira-dama assuma o governo. Em caso de ausência do presidente eleito, o cargo é assumido, primeiramente, pelo vice-presidente. Caso o vice também esteja ausente, os substitutos possíveis são o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente.

Apesar de apresentar, em um momento do vídeo, uma notícia verdadeira sobre as atribuição da primeira-dama durante a recuperação de Lula após a cirurgia, o autor do conteúdo mente ao afirmar no título do material que “Janja vai assumir a presidencia da republica (sic)”.

Ao longo da fala, ele volta a enganar ao dizer: “Todos estão comentando que a Janja vem para assumir a Presidência da República. Claro que de forma não oficial, mas dando a canetada, após a cirurgia do Lula, que já está marcada”.

A notícia original usada como base para a publicação do vídeo, contudo, não diz que Janja assumirá a Presidência, e sim que ela irá comandar a agenda do presidente, já que ele irá despachar de casa. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, existe um temor entre ministros e auxiliares de que a agenda com o presidente fique ainda mais restrita, especialmente para aqueles que não têm total simpatia da primeira-dama.

