Geral É falso que vídeo mostre Joe Biden tentando se sentar em cadeira inexistente durante cerimônia

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

O presidente dos EUA, Joe Biden, participou da comemoração do 80º aniversário do Dia D na França. (Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais um vídeo que supostamente mostra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tentando sentar em uma cadeira inexiste durante o evento que marca o 80º aniversário do Dia D na Normandia, na França. É fake news.

Uma das legendas diz: “O presidente dos EUA, Joe Biden, tentava sentar-se em uma cadeira inexistente durante a comemoração do 80º aniversário do Dia D no Cemitério Americano da Normandia.”

Não é verdade que Biden tentava se sentar em uma cadeira inexistente. O vídeo viral que circula em redes sociais foi editado para fazer parecer que essa cena ocorreu.

Uma versão mais longa do vídeo mostra que Biden efetivamente se sentou em uma cadeira que havia no local, pouco antes de o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, subir à tribuna.

O evento ocorreu em 6 de junho de 2024, no Cemitério Americano da Normandia, na França.

O Dia D — como ficou chamado o desembarque das tropas aliadas nas praias da Normandia, derrotando tropas nazistas — teve papel fundamental para mudar o curso da 2ª Guerra Mundial. Participaram da ação aliadas dos Estados Unidos, do Canadá e da Grã-Bretanha.

Discurso

Com um discurso direcionado à Rússia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o Ocidente não deixará a Ucrânia antes de uma vitória, durante a abertura da celebração oficial pelos 80 anos do Dia D, em uma praia na Normandia, na França.

A Rússia foi excluída do evento — a União Soviética lutou ao lado dos Aliados (Reino Unido, Estados Unidos e França) na Segunda Guerra Mundial. O governo da França, responsável pela celebração, não convidou nem representantes do governo de Vladimir Putin nem da oposição russa ou da sociedade civil, um sinal do isolamento do país pelas potências ocidentais.

Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi convidado, uma forma de demonstrar até que ponto os aliados pensam que Moscou está do lado errado da história.

Em seu discurso, que abriu a cerimônia, Biden disse que “não há futuro para Rússia” e reforçou o apoio dos EUA e da Otan na Ucrânia.

“Não se enganem, nós não nos curvaremos, não nos renderemos aos agressores, isso é simplesmente impensável. Se fizermos isso, toda a Europa estará ameaçada”, afirmou o presidente norte-americano.

Além de Biden, o rei Charles III do Reino Unido e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, também compareceram, representando as três grandes nações que desembarcaram nas praias normandas em 6 de junho de 1944.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também convidou quase 200 veteranos que lutaram no Dia D. As informações são do portal de notícias G1.

