Mundo “É hora de virar a página”, diz Joe Biden após o colégio eleitoral confirmar vitória nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Presidente eleito dos EUA criticou tentativas de Donald Trump em reverter resultados das urnas: "Abuso de poder" Foto: Reprodução

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou pela primeira vez nesta segunda-feira (14) após a confirmação de sua vitória pelo Colégio Eleitoral. Os delegados ratificaram a vitória democrata por 306 votos a 232, conforme já era projetado.

“É hora de virar a página, de unir e de curar”, afirmou Biden, prometendo esforços para a campanha de vacinação contra a Covid-19. No discurso em Wilmington, cidade onde Biden montou um bunker de transição, o presidente eleito criticou as tentativas do derrotado Donald Trump em reverter o resultado das urnas, sugerindo que o republicano cometeu abuso de poder.

“Nessa batalha pela alma da América, a democracia prevaleceu”, disse Biden. “Nos EUA, políticos não tomam o poder: a população dá a eles”, afirmou. “A chama da democracia foi acesa nesta nação há muito tempo atrás. Agora sabemos que nada, nem mesmo uma pandemia ou um abuso de poder, pode extinguir essa chama.”

“É minha esperança sincera de que nunca mais veremos ninguém submetido às ameaças e aos abusos que vimos nessas eleições”, disse o democrata. “Se ninguém sabia antes, agora sabemos. O que bate forte nos corações do povo americano é isto: democracia. O direito de ser ouvido, de ter os votos contados. De escolher os líderes desta nação e de governarem a si próprios.”

Biden também lamentou as mais de 300 mil mortes pelo coronavírus, marca atingida nesta segunda, mesmo dia do início da vacinação dos EUA. “Meu coração está com cada um de vocês neste inverno sombrio da pandemia, com vocês que estão sem seus entes queridos ao lado”, homenageou.

Vitória confirmada no Colégio Eleitoral

As reuniões dos delegados em seus respectivos estados confirmaram nesta segunda a vitória de Biden por 306 votos contra 232 de Trump, exatamente o mesmo número projetado pela Associated Press e pelos demais veículos de comunicação dos EUA.

A etapa era mais uma das formalidades entre a votação de novembro e a posse do democrata como novo presidente, prevista para 20 de janeiro. Considerando o voto popular, Biden teve 81,3 milhões de votos (51,3%) contra 74,2 milhões (46,8%) de Trump.

