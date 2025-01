Saúde É melhor treinar de manhã ou à noite? Depende do seu objetivo

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

Treinar de manhã tem efeitos muito diferentes no metabolismo do que a mesma atividade física no final do dia. (Foto: Reprodução)

Treinar de manhã tem efeitos muito diferentes no metabolismo do que a mesma atividade física no final do dia, de acordo com um novo e ambicioso estudo conduzido em animais sobre o timing da atividade física. O estudo, que analisou camundongos de laboratório saudáveis correndo em pequenas esteiras, mapeou centenas de disparidades em quantidades e atividades de moléculas e genes em todo o corpo dos roedores, que variavam se eles corriam logo pela manhã ou mais à noite.

Muitas dessas mudanças estão relacionadas à queima de gordura e a outros aspectos do metabolismo dos animais. Com o tempo, essas mudanças podem influenciar substancialmente seu bem-estar e o risco para doenças. E, embora o estudo tenha focado em roedores, suas descobertas provavelmente têm relevância para qualquer um de nós que se pergunta se é melhor malhar antes do trabalho ou se podemos obter tanto — ou mais — benefícios para a saúde com exercícios após o expediente.

As atividades do organismo seguem um ritmo circadiano de 24 horas bem orquestrado. Estudos recentes em animais e pessoas mostram que quase todas as células do nosso corpo contêm uma versão de um relógio molecular que se coordena com um sistema de temporização de corpo inteiro mais amplo para direcionar a maioria das atividades biológicas. Graças a esses relógios internos, nossa temperatura corporal, açúcar no sangue, pressão arterial, fome, frequência cardíaca, níveis hormonais, sonolência, divisão celular, gasto de energia e muitos outros processos aumentam e diminuem em padrões repetidos ao longo do dia.

Esses ritmos internos, embora previsíveis, também são maleáveis. Nossos relógios internos podem se recalibrar, mostra a pesquisa, com base em pistas complexas de dentro e de fora de nós. Em geral, eles respondem à luz e à escuridão, mas também são afetados por nossos hábitos de sono e quando comemos.

Resultados divergentes

Pesquisas recentes sugerem que a hora do dia em que nos exercitamos também ajusta nossos relógios internos. Em estudos anteriores em camundongos, correr em horários diferentes afetou a temperatura corporal dos animais, a função cardíaca e o gasto energético ao longo do dia e alterou a atividade de genes relacionados ao ritmo circadiano e ao envelhecimento.

Os resultados nas pessoas têm sido divergentes, no entanto. Em um pequeno estudo de 2019 com homens que aderiram a um programa de exercícios para perder peso, por exemplo, aqueles que se exercitavam pela manhã perderam mais peso do que aqueles que se exercitavam no final do dia, mesmo que todos completassem a mesma rotina de exercícios.

Mas, em um estudo de 2020, homens com alto risco para diabetes tipo 2 que começaram a se exercitar três vezes por semana desenvolveram melhor sensibilidade à insulina e controle de açúcar no sangue se treinassem à tarde do que pela manhã. Esses resultados ecoaram descobertas semelhantes de 2019, em que homens com diabetes tipo 2 que se exercitavam intensamente logo pela manhã mostraram picos inesperados e indesejáveis em seus níveis de açúcar no sangue após o exercício, enquanto os mesmos treinos à tarde melhoraram seus níveis de açúcar no sangue.

Muitos órgãos envolvidos

Poucos desses estudos, no entanto, se aventuraram nas profundezas da superfície, para examinar as mudanças moleculares que impulsionam os resultados de saúde e mudanças circadianas, o que pode ajudar a explicar algumas das discrepâncias de um estudo para o outro.

Os experimentos que examinaram os efeitos do exercício em um nível microscópico, geralmente em camundongos, tendiam a se concentrar em um único tecido, como sangue ou músculo. Mas os cientistas que estudam atividade física, metabolismo e cronobiologia suspeitam que os impactos do tempo de exercício se estenderiam a muitas outras partes do corpo e envolveriam uma interação complexa entre várias células e órgãos.

Assim, para o novo estudo, publicado este mês como artigo de capa da revista Cell Metabolism, um consórcio internacional de pesquisadores decidiu tentar quantificar quase todas as alterações moleculares relacionadas ao metabolismo que ocorrem durante o exercício em diferentes momentos do dia.Eles colocaram camundongos machos saudáveis para correr moderadamente sobre rodas por uma hora no início do dia, enquanto outros correram a mesma quantidade à noite. Um grupo adicional de camundongos sentou-se em rodas travadas por uma hora durante esses mesmos horários e serviu como grupo de controle sedentário.

Cerca de uma hora após os treinos, os pesquisadores coletaram amostras repetidamente do músculo, fígado, coração, hipotálamo, gordura branca, gordura marrom e sangue de cada animal e usaram máquinas sofisticadas para identificar e enumerar quase todas as moléculas nesses tecidos relacionadas ao uso de energia. Eles também verificaram marcadores de atividade de genes relacionados ao metabolismo. Em seguida, tabularam os totais entre os tecidos e entre os grupos de camundongos.

Surgiram padrões interessantes. Como os ratos são noturnos, eles acordam e ficam ativos à noite e se preparam para dormir de manhã, um horário oposto ao nosso. Quando os camundongos correram no início de seu horário ativo — o equivalente à manhã para nós —, os pesquisadores contaram centenas de moléculas que aumentaram ou caíram em volume após o exercício, e que diferiram em números absolutos dos níveis observados em camundongos que corriam mais perto de suas horas de dormir ou dos que não se exercitaram.

