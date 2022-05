Brasil e-mundi – Encontro Mundial da Imprensa é realizado no Instituto Inhotim, em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

A 15ª edição do evento aconteceu de 29 de abril a 1º de maio Foto: e-mundi A 15ª edição do evento aconteceu de 29 de abril a 1º de maio. (Foto: e-mundi/Divulgação) Foto: e-mundi

O e-mundi – Encontro Mundial da Imprensa, que reúne jornalistas de diferentes Estados do Brasil e de outros países, retomou os seus eventos. A 15ª edição aconteceu de 29 de abril a 1º de maio no Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG).

Participaram jornalistas convidados de dez veículos do País, em visita guiada às principais galerias entre os famosos jardins do maior museu a céu aberto do mundo. O grupo foi conduzido por Junio Cesar, o turismólogo que nasceu nas terras da fazenda, cresceu junto com o instituto e tornou-se amigo de artistas plásticos.

E como surgiu Inhotim? Sir Timothy, um minerador britânico, era o dono das terras décadas atrás naquela serra encravada no meio de Minas Gerais, perto da capital Belo Horizonte. Quis a mineiridade das montanhas que os moradores locais o apelidassem de Nhô Tim. Vem daí o nome do Instituto Inhotim, hoje uma fazenda-galeria de 140 hectares com belo paisagismo de Luiz Carlos Orsini e duas dezenas de galerias de renomados artistas de vários lugares do mundo que deixam lá suas obras.

O grupo de jornalistas ainda prestigiou o Festival Fartura de gastronomia, realizado no espaço da Igrejinha, logo na entrada do instituto.

