Política "É sinal de que a Polícia Federal está agindo", diz Bolsonaro sobre a prisão de ex-ministro da Educação

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

"O governo colabora com a investigação", afirmou o presidente após a prisão de Milton Ribeiro. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Ao comentar a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, na manhã desta quarta-feira (22), que “é sinal de que a Polícia Federal está agindo”.

“Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal, é sinal de que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando, é um sinal que eu não interfiro na PF, porque isso aí vai respingar em mim, obviamente”, afirmou Bolsonaro em entrevista.

“Eu tenho 23 ministros, tenho mais de uma centena de secretários, mais de 20 mil cargos em comissão. Se alguém faz algo de errado, pô, vai botar a culpa em mim? Vinte mil pessoas. Logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar com a investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, não interfiro, deve ter Controladoria-Geral da União, aí sim é um ministério meu. E ajudando para elucidar o caso”, disse o presidente.

Bolsonaro declarou ainda que, se o ex-ministro for considerado culpado, “vai pagar”. “Lamento, a imprensa vai dizer que está ligado a mim etc, paciência. Se tiver algo de errado, ele vai responder, se for inocente, sem problemas, se for culpado, vai pagar. O governo colabora com a investigação. A gente não compactua com nada disso. Agora, não sei qual a profundidade dessa investigação. No meu entender, não é aquela orgânica, porque nós temos os compliances nos ministérios.”

O mandado de prisão preventiva expedido contra Ribeiro cita os crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Ele foi detido em Santos (SP), na manhã desta quarta, em uma operação da PF que investiga um suposto gabinete paralelo no Ministério da Educação.

