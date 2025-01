Ciência Eclipses, superluas e missões espaciais: veja calendário de fenômenos para 2025

Período também compreende o lançamento da missão Artemis II, programada pela NASA para setembro. (Foto: Reprodução)

O ano de 2025 será marcado por uma série de fenômenos celestes que incluem 12 luas cheias, três superluas e dois eclipses lunares totais. Os eventos oferecem aos observadores e apaixonados por astronomia boas oportunidades para acompanhar diferentes fases do ciclo lunar, além de destacar a relação histórica entre os nomes dados às luas e práticas agrícolas de épocas passadas.

Além dos fenômenos astronômicos, o período também será significativo para a exploração espacial, com o lançamento da missão Artemis II, programada pela NASA para setembro. Essa será a primeira missão tripulada a orbitar a Lua desde 1972, antecedendo a Artemis III, que em 2026 levará astronautas à superfície lunar.

Eclipses Lunares Totais

O primeiro eclipse lunar total do ano ocorrerá na madrugada de 14 de março, quando a Lua de Minhoca ficará avermelhada por 65 minutos, das 3h26 às 4h31 (horário de Brasília). Este fenômeno será melhor observado nas Américas.

Já o segundo eclipse, associado à Lua da Colheita, acontecerá na madrugada de 8 de setembro, com duração de 82 minutos, das 2h30 às 3h52. Esse evento será mais visível na Ásia e Austrália.

Superluas

Três superluas — fenômenos em que a Lua cheia coincide com sua maior proximidade da Terra — estão marcadas para 2025. Destacam-se:

* 6 de outubro (Lua da Colheita) às 0h50;

* 5 de novembro (Lua do Castor) às 10h21;

* 4 de dezembro (Lua Fria) às 20h15.

Calendário das Luas Cheias

As luas cheias do ano também carregam nomes históricos associados a práticas agrícolas e sazonais. Confira as datas no horário de Brasília:

* 13 de janeiro: Lua do Lobo, às 19h26;

* 12 de fevereiro: Lua da Neve, às 10h52;

* 14 de março: Lua de Minhoca, às 3h54 (eclipse total);

* 12 de abril: Lua Rosa, às 21h22;

* 12 de maio: Lua das Flores, às 13h56;

* 11 de junho: Lua do Morango, às 4h45;

* 10 de julho: Lua dos Cervos, às 17h39;

* 9 de agosto: Lua do Esturjão, às 4h58;

* 7 de setembro: Lua do Milho, às 15h12 (eclipse total);

* 6 de outubro: Lua da Colheita, às 0h50 (superlua);

* 5 de novembro: Lua do Castor, às 10h21 (superlua);

* 4 de dezembro: Lua Fria, às 20h15 (superlua).

Missões espaciais

Outro ponto alto será o lançamento da missão Artemis II pela NASA, programado para setembro de 2025. A missão tripulada enviará quatro astronautas para orbitar e explorar o espaço além da Lua, sendo o primeiro retorno humano à órbita lunar desde 1972. A Artemis III, marcada para 2026, levará dois astronautas à superfície lunar.

Ciclos de 29,5 dias

O ciclo lunar compreende oito fases, desde a Lua Nova, quando não é visível, até o retorno à mesma condição quase 30 dias depois. Entre esses momentos, a Lua atravessa fases crescentes e minguantes, atingindo o ápice no formato cheio, quando sua face voltada para a Terra é completamente iluminada.

