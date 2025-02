Mundo Economia alemã caminha para o maior colapso desde a reunificação do país, há quase 35 anos

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Além da questão energética, país sofre com a queda na demanda da China e agora tem de se preocupar com as ameaças de Trump. (Foto: Roman Babakin/Adobe Stock)

A Alemanha está presa em uma profunda crise econômica em meio a uma ruptura estrutural que, segundo a Federação das Indústrias Alemãs (BDI) — o principal lobby da indústria do país —, levará a mais prolongada recessão desde a reunificação, há quase 35 anos.

“O crescimento industrial, em particular, sofreu uma ruptura estrutural. As carteiras de pedidos permanecem vazias, as máquinas estão paradas, as empresas não estão mais investindo — ou, pelo menos, não na Alemanha”, disse o presidente da BDI, Peter Leibinger. “Não me lembro de um clima tão ruim nas empresas industriais.”

A economia da Alemanha sofreu um choque duplo com a pandemia da covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia. Esta última continua a exercer profunda pressão sobre a economia alemã com as sanções contra o petróleo e o gás russos.

No entanto, Leibinger diz que os problemas industriais da Alemanha começaram já no verão de 2018, na época em que a produção industrial atingiu seu pico. “Durante anos, os governos adiaram reformas importantes, seguraram investimentos e se contentaram com o status quo”, disse o executivo sobre o declínio de longo prazo da Alemanha.

Discursando ao lado de Leibinger em Berlim, a gerente geral do BDI, Tanja Gönner, disse que a Alemanha é mais uma vez um dos países mais atrasados economicamente da União Europeia.

Gönner disse que, desde a invasão da Ucrânia, a produção nos setores de energia intensiva na Alemanha caiu em um quinto. A produção industrial mais ampla, por sua vez, foi 16% menor do que seu pico no segundo trimestre de 2018.

“A indústria alemã está mais uma vez enfrentando um ano difícil. As perspectivas são sombrias, o que torna ainda mais importante que um futuro governo federal interprete corretamente os sinais dos tempos e tome medidas ousadas para combater a tendência negativa.”

As principais empresas alemãs da Fortune 500 da Europa anunciaram mais de 60 mil demissões no ano passado, enquanto os gigantes industriais do país lutavam contra um ambiente macroeconômico cada vez mais hostil. A economia alemã, que faz uso intensivo de exportações, demonstrou estar mal preparada para a queda do comércio global.

Outro problema que atormenta a Alemanha é a queda na demanda na China. Além dos fabricantes chineses superarem os alemães em termos de custo, os consumidores estão cada vez mais optando por carros de fabricação nacional.

Agora, a Alemanha também precisa olhar para o oeste em busca de ameaças adicionais. O retorno de Donald Trump à Casa Branca traz novos temores de tarifas de importação de produtos europeus para os EUA.

Isso teria um impacto desproporcional sobre a Alemanha, que criou laços com os Estados Unidos em vez da China nos últimos anos.

O BDI adverte que a economia da Alemanha poderá se contrair em 0,5%, em vez das previsões atuais de 0,1%, se Trump implementar tarifas de importação sobre os produtos alemães.

O grupo está pedindo uma abordagem em três frentes para impulsionar a economia alemã e renovar a competitividade. Isso inclui lidar com os custos burocráticos proibitivos, mudar para tecnologias verdes e digitais e aumentar o investimento em infraestrutura para evitar a desindustrialização.

“O investimento público em infraestrutura moderna, na transformação e na resiliência de nossa economia, é urgentemente necessário”, disse Leibinger.

A previsão sombria do BDI ocorre no momento em que os partidos políticos da Alemanha entram em campanha antes das eleições nacionais de fevereiro, depois que o chanceler Olaf Scholz dissolveu o governo em dezembro.

Espera-se que o partido de extrema-direita AfD obtenha ganhos significativos em uma eleição que provavelmente resultará na formação de outro governo de coalizão.

