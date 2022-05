Economia Economia da Rússia enfrenta sua pior contração desde 1994

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2022

O PIB (Produto Interno Bruto) da Rússia deve encolher até 12% este ano. (Foto: Reprodução)

A Rússia está enfrentando a contração econômica mais profunda em quase três décadas, à medida que aumenta a pressão das sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados, de acordo com uma previsão interna do Ministério das Finanças.

O PIB (Produto Interno Bruto) deve encolher até 12% este ano, mais do que o declínio de 8% esperado pelo Ministério da Economia, segundo pessoas familiarizadas com as estimativas que falaram sob condição de anonimato para discutir deliberações internas. O governo não divulgou uma previsão pública desde a invasão da Ucrânia.

O número do Ministério das Finanças coloca o cenário atual no mesmo nível da turbulência vista no início dos anos 1990, mais precisamente em 1994, quando a economia da era soviética da Rússia pendeu em direção ao capitalismo com uma contração não vista desde a guerra.

“Os principais pontos negativos são o embargo do petróleo, a UE desistindo do gás russo, além de mais saídas entre empresas estrangeiras”, disse Natalia Lavro, economista-chefe do BCS Financial Group, em Moscou. “Tudo isso provavelmente se expandirá gradualmente, com muitas coisas negativas sendo transferidas para 2023.”

Excluindo esses fatores e com base apenas nas sanções atuais, ela prevê uma contração de 10,8% em 2022 e de cerca de 5% em 2023.

No dia 29 de abril, o Banco da Rússia disse esperar uma contração entre 8% e 10% este ano. O Fundo Monetário Internacional previu uma queda de 8,5%, enquanto uma pesquisa da Bloomberg com economistas estimou um declínio médio de 10,3%.

Se a previsão do Ministério das Finanças se confirmar, isso apagaria cerca de uma década de crescimento econômico, de acordo com uma pessoa familiarizada com as previsões.

A incerteza sobre as perspectivas continua muito alta à medida que a guerra continua e os EUA e seus aliados discutem mais sanções, inclusive sobre exportações importantes como petróleo, disseram.

Fuga de bilionários

Em outra frente, Dubai tem ganhado espaço como um santuário para russos ricos que fogem do impacto de sanções por causa da guerra na Ucrânia. Bilionários russos e empresários têm chegado aos Emirados Árabes Unidos em números recordes, segundo afirmações de executivos feitas à BBC.

As compras de imóveis em Dubai por russos cresceram 67% no primeiro trimestre de 2022, segundo um relatório.

Os Emirados Árabes Unidos não impuseram sanções à Rússia nem criticaram a invasão da Ucrânia. O país também ofereceu vistos a russos que não estão nas listas de sanções, enquanto muitos países ricos do Hemisfério Norte restringiram as entradas do grupo.

Estima-se que centenas de milhares de pessoas tenham deixado a Rússia nos últimos dois meses – embora os números exatos não estejam disponíveis.

Um economista russo disse que cerca de 200 mil russos deixaram o país nos primeiros dez dias da guerra.

A Virtuzone, que ajuda empresas a se estabelecer em Dubai, viu um grande aumento no número de clientes russos. “Estamos recebendo cinco vezes mais solicitações de russos desde que a guerra começou”, disse o chefe executivo George Hojeige.

“Eles estão preocupados com a crise econômica que está vindo. É por isso que estão vindo para cá para proteger sua riqueza”, acrescentou.

A chegada de russos impulsionou a demanda por apartamentos e condomínios de luxo na cidade. Corretores imobiliários relatam um crescimento nos preços de imóveis conforme os russos buscam casas para comprar em Dubai. As informações são agência Bloomberg e da BBC News.

