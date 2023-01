Economia Economia global terá um ano mais difícil em 2023, aponta o FMI

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo o FMI, as três principais economias do mundo – Estados Unidos, União Europeia e China – estão desacelerando simultaneamente Foto: Reprodução Segundo o FMI, as três principais economias do mundo – Estados Unidos, União Europeia e China – estão desacelerando simultaneamente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para grande parte da economia global, 2023 será um ano difícil, disse a diretora-geral do FMI (Fundo Monetário Internacional), Kristalina Georgieva.

“O novo ano será mais difícil do que o ano que deixamos para trás”, declarou Georgieva no domingo (1º). “Por que? Porque as três principais economias –Estados Unidos, União Europeia e China – estão desacelerando simultaneamente”, explicou a diretora-geral.

Em outubro, o FMI cortou a sua perspectiva para o crescimento econômico global em 2023, refletindo o prolongamento da guerra na Ucrânia, bem como as pressões inflacionárias e as altas taxas de juros.

“Pela primeira vez em 40 anos, o crescimento da China em 2022 provavelmente será igual ou inferior ao crescimento global”, disse Georgieva. Além disso, uma “inundação” de casos esperados de Covid-19 nos próximos meses provavelmente afetará ainda mais a economia do país este ano e prejudicará o crescimento regional e global, conforme Georgieva, que viajou a

negócios para a China no final do mês passado.

“Nos próximos meses, será difícil para a China, e o impacto no crescimento chinês será negativo, o impacto na região será negativo, o impacto no crescimento global será negativo”, completou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia