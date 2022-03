Economia Economistas elevam projeção de inflação de 2022 para 6,86%, na 11ª semana de alta da estiamtiva

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Expectativa para o IPCA do ano que vem subiu de 3,75% para 3,80%, acima do centro da meta. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Economistas do mercado financeiro elevaram, pela 11ª semana consecutiva, a estimativa da inflação esperada para este ano, indicou o relatório do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (28).

Com o impacto da disparada de preços de commodities provocada pela guerra na Ucrânia, a projeção para o IPCA de 2022 avançou de 6,59% para 6,86%, ainda se distanciando do teto da meta da inflação pelo segundo ano consecutivo.

O objetivo a ser perseguido pelo BC este ano é de 3,50%, com tolerância de 2,0% a 5,0%.

Para 2023, foco principal de política monetária, os avanços continuam, também se afastando do alvo central. A expectativa para o IPCA do ano que vem subiu de 3,75% para 3,80%, acima do centro da meta, de 3,25% – o intervalo de tolerância vai de 1,75% a 4,75% no próximo ano. A mediana era 3,51% há quatro semanas.

Na reunião deste mês, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC atualizou suas projeções para a inflação, com estimativas de 7,1% em 2022 e 3,4% em 2023. Diante da volatilidade no mercado de petróleo causado pelo conflito no Leste Europeu, o colegiado ainda criou um cenário alternativo, com maior probabilidade, em que as previsões estariam em 6,3% e 3,1%, respectivamente. O colegiado elevou a Selic em 1,0 ponto porcentual, para 11,75% ao ano.

PIB

O Relatório Focus manteve a previsão mediana para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2022, em de 0,50%. Há um mês, a estimativa era de 0,30%.

Para 2023, a mediana também continuou em 1,30%, de 1,50% há quatro semanas. Para 2024, a estimativa seguiu em 2%, mesma projeção de quatro semanas atrás. O Relatório Focus ainda trouxe a mediana para 2025, que também continuou em 2%. Há um mês, a estimativa de crescimento do PIB em 2025 já era de 2%.

Greve

Os servidores do Banco Central aprovaram, em assembleia realizada nesta segunda, greve por tempo indeterminado a partir de 1º de abril. A categoria cobra do governo um reajuste salarial de 26,3% e a reestruturação das carreiras. Dos quase 1,6 mil servidores que participaram da deliberação, 82% votaram pela paralisação total das atividades. Um analista do Banco Central recebe, em média, R$ 26,2 mil mensalmente.

Como consequência da greve dos servidores do BC, o lançamento de novos serviços do Pix será suspenso, segundo informações do Estadão. Além disso, o projeto de criação do real digital também será afetado.

O movimento no Banco Central foi deflagrado após o presidente Jair Bolsonaro anunciar, no fim do ano passado, que daria reajustes este ano somente para policiais rodoviários e federais.

Os servidores do BC fazem paralisações diárias de quatro horas, das 14h às 18h, desde 17 de março, quando o movimento se intensificou. As paralisações já atrasaram divulgações como a Pesquisa Focus, o resultado do Questionário Pré-Copom, o fluxo cambial, além da apuração diária da ptax.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia