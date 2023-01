Política Edegar Pretto assume comando da Companhia Nacional de Abastecimento

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

Relação de Pretto com o MST gerou preocupação de grandes produtores, mas indicado lembrou que, quando foi presidente da assembleia gaúcha, houve "grandes consensos"

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o nome do deputado estadual Edegar Pretto (PT-RS) para o comando da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O parlamentar, que foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul no ano passado, tem proximidade com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

O anúncio de Pretto para o comando da estatal foi feito nesta sexta-feira (6) pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

A Conab

A Conab, tradicionalmente empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, passou a integrar a estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário no novo governo, segundo decreto publicado no dia 1º de janeiro. De acordo com Teixeira, o nome de Pretto foi escolhido a partir de diálogo estabelecido com o presidente Lula. Segundo o ministro, também houve conversa com ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Preocupação do setor produtivo

A relação de Pretto com o MST – ele é filho de Adão Pretto, um dos fundadores do movimento – gerou preocupação de grandes produtores. Nesta sexta-feira, a associação de produtores de soja e milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) criticou a proximidade do novo governo com o MST.

Segundo a Aprosoja-MT, a “aproximação aos movimentos de invasão de terra que preocupa muito o setor produtivo, porque a essência da produção é a propriedade privada”. O comunicado da associação questionou ainda os primeiros passos do ministro Fávaro.

Em fala a jornalistas nesta sexta-feira (6), o novo presidente da Conab, formado em Gestão Pública, disse que “jamais” abandonará suas origens, ao citar ter “orgulho” de ser filho de um dos fundadores do MST. Mas ressaltou que, quando foi presidente da assembleia gaúcha, houve “grandes consensos”, algo que ele quer levar para o nível nacional.

Teixeira chamou Pretto de “expoente” da agricultura no Rio Grande do Sul e disse que a Conab vai ter papel muito importante no novo governo, seja na realização de compras públicas ou na formação de estoques, com foco na agricultura familiar.

O ministro disse que tem conversado com Fávaro sobre o assunto e lembrou dos planos do ministro da Agricultura de ter uma grande área voltada para a “inteligência” na agricultura na Conab, capaz de prever o tamanho da safra com mais acurácia, entre outros objetivos.

Restabelecimento

Já Pretto disse que o novo governo quer restabelecer o papel da Conab, que foi “abandonado” no último governo, de uma agência que realiza compras de produtos agrícolas quando os preços estão baixos e os vende ao mercado quando as cotações estão altas, visando o bem estar da população, que quer alimentos baratos, e de agricultores, que precisam de uma produção bem remunerada.

“As políticas foram abandonadas no último governo, e isso contribuiu para elevar os preços da cesta básica, temos de enfrentar a inflação de alimentos”, afirmou ele.

