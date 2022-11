Inter Edenilson segue no Departamento Médico e abre disputa no meio-campo do Inter

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Edenilson (foto) e Liziero seguem no departamento médico e o meia Alan Patrick está suspenso pelo terceiro cartão amarelo Foto: Rádio Grenal Edenilson e Liziero seguem no departamento médico e o meia Alan Patrick está suspenso pelo terceiro cartão amarelo(Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Rádio Grenal

Para a última rodada do Brasileirão, o técnico Mano Menezes vai ter que resolver que vai estar em no meio-campo do Inter. Edenilson e Liziero seguem no Departamento Médico e o meia Alan Patrick está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O comandante Mano Menezes deve escalar um meio-campo inédito: Taison, Lucas Ramos e Matheus Dias.

O Colorado não descarta oficialmente a possibilidade de Edenilson e Liziero aparecerem na lista de relacionados para a partida. Se caso um deles estiverem em condições para o jogo, automaticamente eles estarão confirmados como titular.

O provável time do Inter tem: Keiller; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Mauricio e Taison (Lucas Ramos); Pedro Henrique e Alemão.

O Inter enfrenta o Palmeiras, no domingo (13), às 16h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

