Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

Sem condições de voltar, Edenilson (foto) acabou substituído no intervalo da partida por Mauricio Foto: Ricardo Duarte/Inter Sem condições de voltar, acabou substituído no intervalo por Mauricio. (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Além de ficar de fora da briga pelo título e perder a invencibilidade de 13 jogos, o Inter tem mais um motivo de preocupação. Edenilson torceu o tornozelo e virou dúvida para o confronto contra o Athletico-PR no próximo sábado (05) pelo Brasileirão.

Nos últimos minutos do primeiro tempo, o camisa 8 caiu no gramado do estádio Independência após tentar recuperar uma bola na ponta esquerda em uma dividida. Para deixar o gramado, o jogador teve que sair de carro-maca. Edenilson acabou substituído no intervalo por Mauricio.

Com a derrota por 1 a 0 contra o América-MG, o Inter soma 64 pontos e está em segundo lugar no Brasileirão. Na próxima rodada, o time de Mano Menezes enfrenta o Athletico-PR. A partida vai acontecer no sábado, às 21h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

