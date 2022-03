Tecnologia Edição de imagens dentro do WhatsApp ganha novas ferramentas

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Não existe uma data específica para que a novidade seja implementada. (Foto: Reprodução)

O aplicativo de mensagens mais famoso da atualidade lançou um novo pacote de modificações. Desta vez, o WhatsApp decidiu inovar a ferramenta de edição de imagens em sua versão beta (voltada para testes). A novidade foi confirmada e divulgada pelo site especializado no tema WABetaInfo.

Como tem acontecido com as demais atualizações recentes, mais uma vez o WhatsApp parece estar disposto a ouvir seus usuários. Uma das novidades promete trazer mais usabilidade ao recurso dentro do mensageiro, já que será possível desfocar elementos.

Os testadores de plantão informaram que agora o aplicativo permite que elementos de uma imagem sejam desfocados. Essa novidade é muito pedida e aguardada, pois possibilita manter em sigilo algumas informações presentes na mídia. Placas de carros, rostos, números sigilosos, senhas e muitos outros dados podem ser omitidos desta maneira.

As novidades, no entanto, não param por aí. De acordo com o WABetaInfo, os usuários terão à disposição novos pincéis para editar as imagens. Assim, será possível deixar a criatividade rolar solta na hora de desenhar sobre o arquivo.

Não existe uma data específica para que a novidade seja implementada na versão oficial do aplicativo. Entretanto, depois que um novo recurso entrar abertamente em fase de testes, logo ele deve chegar para todos os usuários do WhatsApp.

Já há algum tempo a plataforma vem lançando modificações em seus arquivos de mídia e nas ferramentas relacionadas. O próprio recurso de fotografia interno recebeu atualizações na versão beta, além das várias modificações nos dispositivos de recebimento e envio de áudios.

O mais interessante é que a maioria dessas inovações seguem as sugestões dadas pela comunidade. Mais do que isso, há uma demanda para que os recursos de fotos e imagens melhorem dentro do mensageiro. Afinal, o uso do aplicativo de câmera nativos dos smartphones continua sendo o mais utilizado, mesmo em conversas por WhatsApp.

