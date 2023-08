Rio Grande do Sul Edital da ponte do Fandango será publicada nos próximos dias, garante Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

Reunião tratou da travessia, um dos principais acesso à cidade de Cachoeira do Sul, que faz a ligação entre a RS-287 e a BR-290. Foto: Divulgação Reunião tratou da travessia, um dos principais acesso à cidade de Cachoeira do Sul, que faz a ligação entre a RS-287 e a BR-290. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) realizou, nesta quinta-feira (3), uma reunião com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para tratar sobre a recuperação da ponte do Fandango, na BR-153, em Cachoeira do Sul. O diretor-geral do órgão, Fabrício Galvão, garantiu que a licitação que inclui o projeto básico e executivo será lançada até o final deste mês.

A travessia, um dos principais acesso à cidade de Cachoeira do Sul, faz a ligação entre a RS-287 e a BR-290, no centro do Rio Grande do Sul.

De acordo com o superintendente regional do DNIT, Hiratan Pinheiro, o processo preparatório do chamamento público está na fase final e aguarda apenas o parecer da Procuradoria para efetivação.

Heinze, que atuou para eliminar os entraves, inclusive em tratativas com o Tribunal de Contas da União (TCU), afirma que irá monitorar o andamento do projeto.

“A promessa de hoje será acompanhada de perto até que a ponte seja finalmente recuperada”, ressaltou Heinze.

Durante a reunião, o senador cobrou prioridade para duplicação da BR-290, bem como a construção de vias marginais entre os municípios de Eldorado do Sul e Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre.

A obra, que está com pendência no primeiro trecho, em razão da desistência de uma empresa, deverá ser retomada. O DNIT informou ao senador que está trabalhando com ajustes para salvar o contrato atual, possivelmente com a contratação da empresa que ficou em segundo lugar na licitação.

A recuperação da ponte sobre o arroio Bossoroca, também na BR-290, igualmente foi foco de atenção do parlamentar. O DNIT garantiu que o projeto básico está sendo revisado. Embora sem data definida, a intervenção consta como prioridade.

