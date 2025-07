Política Eduardo Bolsonaro ameaça Alexandre de Moraes e diz que Trump “virá para cima” dele e de sua esposa

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em post no Instagram, Eduardo Bolsonaro diz que Alexandre de Moraes “é um frouxo”. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está licenciado do cargo, questionou porque o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes não inclui o presidente dos EUA Donald Trump no inquérito das fake news. Em publicação feita na última quinta-feira (10) em seu perfil no Instagram, o filho de Bolsonaro diz que o relator da Corte brasileira “é um frouxo”, e que Trump “vai vir” para cima dele e da esposa dele.

“Por que o senhor (Alexandre de Moraes) não faz a mesma coisa com o Trump que fez comigo? Que fez com Allan dos Santos e Elon Musk… Por que você não coloca o Trump no inquérito das fake news?”, questiona o político, em vídeo gravado nos Estados Unidos. Em seguida, iniciou as ofensas ao ministro.

Violações graves

“Eu tô apontando isso aqui para provar que o Alexandre de Moraes não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo, Alexandre de Moraes está com medo, Alexandre de Moraes está sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a lei Magnitsky”. A medida permite sancionar pessoas acusadas de crimes como corrupção ou de violações graves dos direitos humanos, independentemente de sua nacionalidade.

Coação e obstrução

Em maio, o procurador-geral da República Paulo Gonet pediu a abertura da investigação para apurar a suposta atuação de Eduardo para incitar o governo dos EUA a adotar medidas contra Moraes. Nesta semana, o ministro prorrogou a investigação por mais 60 dias, pelos crimes de coação e obstrução de investigação, atendendo a um pedido da Polícia Federal.

No vídeo divulgado nesta última semana, Eduardo disse que Trump é imprevisível e pode também vir para cima da mulher de Moraes. “Do jeito que o Trump é, (a lei Magnitsky) não vai vir só nele (Alexandre de Moraes), vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei… Agora está tudo na mão do Trump… E ele é imprevisível. Pode vir pra cima da PGR”, alertou o deputado, fazendo referência do delegado Fabio Shor da PF e à PGR. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/eduardo-bolsonaro-ameaca-alexandre-de-moraes-e-diz-que-trump-vira-para-cima-dele-e-de-sua-esposa/

Eduardo Bolsonaro ameaça Alexandre de Moraes e diz que Trump “virá para cima” dele e de sua esposa

2025-07-12