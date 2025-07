Política Eduardo Bolsonaro chama Alexandre de Moraes de “ditador” e diz que o bloqueio das suas contas é uma decisão “arbitrária e criminosa”

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo está nos Estados Unidos Foto: Agência Brasil Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo está nos Estados Unidos. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que o bloqueio das suas contas bancárias por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), é uma decisão “arbitrária e criminosa”. O parlamentar chamou o ministro de “ditador”.

Moraes determinou o bloqueio de todos os bens móveis e imóveis do deputado, assim como as contas bancárias e a chave Pix. Eduardo é alvo de um inquérito no STF que investiga sua suposta atuação nos Estados Unidos contra o Judiciário brasileiro.

“Esse bloqueio não me surpreende. É só mais uma decisão arbitrária e criminosa do ditador Alexandre de Moraes, que tenta me proibir de todos os modos de denunciar os seus crimes e suas violações de direitos fundamentais à comunidade internacional. Moraes age em interesse próprio. Moraes usa as instituições para tentar se blindar. Moraes se vale de decisões ilegais para se proteger das consequências dos seus crimes. Como todo ditador. E se ele pensa que isso irá me fazer parar, deixo claro: não me intimidarei e não me calarei. Eu me preparei para este momento. Esta é só mais uma demonstração de abuso de poder e confirma tudo o que tenho denunciado em Washington e para autoridades de todo o mundo. Isso não afetará em nada a minha batalha e nem me fará abandonar o compromisso que assumi com todos os brasileiros quando fui eleito: o de defender com a minha própria vida, se for preciso, a liberdade dos brasileiros. Só irei descansar quando Alexandre de Moraes for punido. Só irei sossegar quando o seu impeachment for aprovado pelo Senado, porque essa é a única solução para o Brasil. Alexandre, você pode se orgulhar: hoje você é o maior problema do país. E, se Deus quiser, logo o brasileiro vai se ver livre de você”, escreveu Eduardo nas redes sociais na segunda-feira (21).

