Política Eduardo Bolsonaro culpa Alexandre de Moraes e Polícia Federal por assalto à casa de sua mãe

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Em discurso revoltado, deputado criticou agentes por compactuarem com ministro do STF. (Foto: Reprodução/YouTube)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) culpou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e a Polícia Federal (PF) pelo assalto na casa de sua mãe, que foi feita de refém junto com seus avós maternos nesse domingo em Resende, no Rio de Janeiro. O deputado federal questionou quem teria sido o autor do crime e especulou se os assaltantes não teriam ido ao local por “ordens de Moraes”.

“Os criminosos falaram: ‘A gente sabe quem são vocês. E a gente já sabe que o Jair Bolsonaro tá repassando dinheiro pra vocês e a gente quer esse dinheiro’. Vocês que dizem que só estão seguindo ordens, vocês da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrarem na onda desse maluco do Alexandre de Moraes. Vou me segurar aqui para não falar um palavrão. Se matassem meus avós, com mais de 80 anos, não ia dar nada. Não é da família de vocês. Vocês vão se f*. Se depender de mim, vocês, cachorrinhos da Polícia Federal, eu vou atrás de vocês. Quem que me garante que não foram vocês que vazaram pra esses criminosos entrarem na casa dos meus avós?”, esbravejou o irmão de Flávio Bolsonaro, que também havia falado do crime mais cedo.

Em seguida, Eduardo xingou Alexandre de Moraes. “E agora, como é que eu fico? O filho da p* do Alexandre de Moraes congelou a minha conta e a conta da minha mulher, como é que eu fico pra arranjar um segurança pra eles? E quem vai bancar esses seguranças, será que também não vai tá entrando nos inquéritos do Alexandre de Moraes?”, questionou o político, que voltou a falar sobre a facada sofrida por seu pai, Jair Bolsonaro (PL), antes das eleições de 2018.

“Espero que a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque da Polícia Federal eu já não espero p* nenhuma, façam um bom trabalho e peguem esses criminosos, se possível, cravejados de balas, para que não haja suspeita de voltar a invadir a casa de idosos. Mas agora, não sei, se esses caras realmente forem mandados do Alexandre de Moraes, muita gente diz que tem relação com Primeiro Comando da Capital, maior organização criminosa do país. Não sei se é verdade ou não. Mas, e aí, como é que a gente fica?”, concluiu.

Atualmente, Eduardo Bolsonaro está com sua família nos Estados Unidos, onde tem articulado com o presidente americano Donald Trump para aplicar sanções e taxas ao Brasil visando conquistar uma anistia para Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar por desrespeitar medidas cautelares do processo em que ele é réu por tentativa de golpe de Estado. (Com informações da revista Veja)

