Política Eduardo Bolsonaro dá indireta a Michelle e Valdemar Costa Neto ao defender Fabio Wajngarten

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Antigo braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro saiu do partido após vazamento de mensagens. (Foto: Anderson Riedel/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se manifestou na última quarta-feira (2) sobre a saída de Fabio Wajngarten do Partido Liberal (PL), classificando a demissão como “no mínimo confusa”. A exoneração do ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Jair Bolsonaro ocorreu após a revelação de mensagens em que ele e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid criticavam uma possível candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à Presidência da República.

Pelas redes sociais, Eduardo Bolsonaro saiu em defesa de Wajngarten. Em uma publicação feita em sua conta no X (antigo Twitter), o deputado destacou a lealdade do ex-assessor, ressaltando que ele se aproximou do bolsonarismo ainda em 2018, “momento em que pouquíssimos aderiram ao projeto Jair Bolsonaro”.

“Ele não tem mandato, saiu do PL de uma maneira no mínimo confusa, ou seja, teria mil motivos para se revoltar e jogar pedras no JB (Jair Bolsonaro)/PL. Mas não. Ele mantém a postura e segue ajudando naquilo que é possível — e contribui muito”, escreveu Eduardo.

“Eu aprecio isso num homem, isso chama-se lealdade posta à prova, pessoa que se movimenta por princípios, independente das circunstâncias”, completou.

Apesar da crise interna, Wajngarten continua demonstrando apoio ao ex-presidente. Ele participou do ato organizado por Jair Bolsonaro na avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo (29). O evento, com o lema “Justiça já”, contou com a presença de milhares de apoiadores, além de políticos aliados, como o governador paulista Tarcísio de Freitas e outros chefes do Executivo estaduais.

Wajngarten atuava como assessor de imprensa e comunicação de Bolsonaro mesmo após o fim do mandato presidencial. A sua saída do PL foi motivada pela divulgação de diálogos interceptados pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022.

As mensagens foram trocadas entre Wajngarten e Mauro Cid em janeiro de 2023. Wajngarten encaminhou ao militar uma notícia de que Michelle Bolsonaro estava sendo cogitada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, como possível candidata à Presidência. Cid respondeu ironicamente: “Prefiro o Lula”, acompanhado de uma gargalhada. Wajngarten concordou e perguntou: “Em que mundo o Valdemar está vivendo?”.

Em seguida, Cid enviou um áudio criticando Michelle: “Cara, se a dona Michelle tentar entrar pra política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja… não suja, mas ela né, a personalidade dela, eles vão usar tudo contra pra acabar com ela”. (Com informações da Folha de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/eduardo-bolsonaro-da-indireta-a-michelle-e-valdemar-costa-neto-ao-defender-fabio-wajngarten/

Eduardo Bolsonaro dá indireta a Michelle e Valdemar Costa Neto ao defender Fabio Wajngarten

2025-07-03